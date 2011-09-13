هنرمندان حوزه هنری همدان 70 فیلم کوتاه ساخته اند

سیدمحمد باقر حسینی سیر در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: این حوزه علاوه بر سینماداری و فعالیت و تولید اثر در شاخه های مختلف هنری، به صورت استانی به تولید مستقل فیلم کوتاه می پردازد.

حسینی سیر با بیان اینکه در حال حاضر تجهیزات مناسب و قابل قبولی در این مرکز فراهم آمده، افزود: در این راستا هنرمندان واجد شرایط می توانند پس از تصویب طرح و فیلمنامه های خود در شورای فیلمنامه این حوزه، از تجهیزات مرکز با رعایت ضوابط و با حداقل پیچیدگیهای اداری بهره مند شوند.

وی با تاکید بر اینکه حمایتهای مالی مناسب و قابل قبول نیازمند حمایت جدی و اختصاص بودجه مناسب دراین عرصه است، از استانداری همدان خواست حمایت های لازم را از جوانان فیلمساز همدانی و بسیار علاقمند این عرصه داشته باشد.

حسینی یادآور شد: حوزه هنری استان همدان علاوه بر تولید فیلم کوتاه، آموزش فیلمسازی و فیلمنامه نویسی به جوانان علاقمند را در دوره های مختلف برگزار می کند.

رئیس حوزه هنری استان همدان اظهار داشت: در خانه فیلم این حوزه نیز نقد فیلمهای کوتاه و بلند ایران و جهان انجام می شود.

وی با بیان اینکه این برنامه از سال 85 تاکنون در روزهای پنجشنبه های هرهفته برگزار می شود، گفت: تاکنون 219 نشست نمایش و نقد و بررسی فیلم های سینمایی در این حوزه برگزار شده که در نوع خود در استان و کشور بی نظیر است.