به گزارش خبرگزاری مهر، جعفر ابراهیمی گفت: نویسندگان و شاعران زمانی که می‌خواهند اثری را خلق کنند باید بیشتر به جنبه هنری، حس درونی، وظیفه انسانی و ارتباط با مخاطبان توجه کنند تا بتوانند آثاری ماندگار و با کیفیت مطلوب، تولید کنند.

وی ادامه داد: توجه بیش از حد شاعران و نویسندگان به مطرح شدن و شرکت در جشنواره‌ها برای برگزیده شدن باعث می‌شود آثار آنطور که انتظار می‌رود از کیفیت و محتوای خوبی برخوردار نباشد و در یک مقطع زمانی خوانده و از یادها برود.

وی درباره رویکرد نویسندگان به موضوعات و سوژه‌های گوناگون درحوزه دفاع مقدس نیز بیان کرد: نویسنده باید توجه داشته باشد که موضوع اثرش با گروه‌های سنی هماهنگی داشته باشد تا مخاطب به راحتی با آن ارتباط برقرار کند و مخاطب مهمترین عامل نگارش باشد نه جشنواره و جوایز.

نویسنده کتاب «آسمان ابری نیست» در ادامه به داوری‌ها در جشنواره‌های ادبی اشاره و خاطرنشان کرد: داوری در هر جشنواره ادبی در موضوعات مختلف یک امر نسبی است و معتقدم در آن سلیقه نیز جایگاه خود را دارد. ملاک‌های داوری در جشنواره‌های مختلف متفاوت است، در مواردی دیده می‌شود که داوری‌ها در جشنواره‌های مختلف به هم نزدیک می‌شوند و یک کتاب در چند جشنواره برنده می‌شود.

وی تصریح کرد: در هر گروه داوری بهتر است از افرادی دعوت شود که خود اثری در جشنواره نداشته و جزو نویسندگان و شاعران نباشند و اما با ادبیات و مفاهیم و همچنین ویژگی‌های داوری آشنایی کامل داشته باشند. تعدد در داوران نتیجه دقیق‌تر و با کیفیت محتوایی بهتر را به همراه دارد و معتقدم که داوران از مشاوران خارج از گروه داوری نیز استفاده کنند.

جعفر ابراهیمی، شاعر پیشکسوت شعر کودک و نوجوان در پاسخ به این پرسش که جای چه گروه‌هایی را در جشنواره کتاب سال دفاع مقدس خالی می‌بینید، گفت: معتقدم در جشنواره کتاب سال مقدس که جزو جشنواره‌های معتبر کشور است داوری کارهای تصویری را می‌توان داشت. تصویرگری در زمینه کتاب‌های کودک و نوجوان می‌تواند باعث رشد این بخش شود و جوانان تصویرگر نیز در این حوزه بیشتر تلاش کنند.