حضور دانش آموزان خراسان جنوبی در کلاسهای اوقات فراغت 20 درصد افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، حمید رضا وردی صبح سه شنبه در شورای آموزش و پرورش خراسان جنوبی، با اشاره به افزایش 20 درصدی دانش ‌آموزان در کلاس‌ های اوقات فراغت، اظهار داشت: بالغ بر 140 هزار جلسه کلاس در بحث اوقات فراغت در استان برگزار شده که هر دانش ‌آموزی حداقل یک دوره از این کلاس‌ ها استفاده کرده است.

وی با بیان اینکه این مجموعه در سامانه اوقات فراغت استان رتبه نخست را در سطح استان به خود اختصاص داده است، عنوان کرد: بیشترین رقم فعالیت اوقات فراغت توسط آموزش و پرورش در سامانه اوقات فراغت به ثبت رسیده، که به بیش از 100 هزار نفر می ‌رسد.

وردی در خصوص برنامه های این نهاد برای مراسم بازگشایی مدارس، تصریح کرد: در سال تحصیلی جدید بازگشایی مدارس در روز چهار شنبه 30 شهریور ویژه کلاس های اول ابتدائی تحت عنوان روز شکوفه ها و کلاس های اول راهنمایی تحت عنوان روز جوانه ها و همچنین روز یک شنبه سوم مهر ماه ویژه تمامس مدارس در سطح استان است.

وی اضافه کرد: ساعات کار مدارس از ساعت هفت و نیم صبح آغاز و ساعت 12 و 45 دقیقه ظهر با زنگ نماز پایان می یابد.

19 مدرسه در خراسان جنوبی دو شیفته اداره می شود

وردی در خصوص ساعات کار مدارس چرخشی دو شیفته در سطح استان نیز، اظهار داشت: در حال حاضر بالغ بر 16 مدرسه دو شیفته در بیرجند و سه مدرسه دو شیفته در قاین فعالیت می کنند و ساعات کار این مدارس نیز به مدیریت آموزش و پرورش مناطق مذکور واگذار می شود.

وی در ادامه جذب بی سوادان به کلاس های درس را امری مشکل دانست و افزود: این افراد انگیزه با سواد شدن را ندارند و باید در راستای جذب افراد بی سواد به کلاس های درس تلاش مضاعف صورت گیرد.

وردی از امضای تفاهم نامه همکاری بین مدیران کل دفاتر ستادی وزارت اموزش و پرورش خبر داد و گفت: اولویت های اصلی این تفاهم نامه شناسایی عوامل بی سوادی در جامعه، توجه ویژه به مناطق کمتر توسعه یافته و انسجام و یکپارچگی مدیریت برنامه های پیش دبستانی و طرح برنامه های قرآنی است.

وی جلب مشارکت های همکاران درون سازمانی و برون سازمانی را از اولویت های اساسی معاونت در این تفاهم نامه عنوان کرد و بیان داشت: آموزش و پرورش استان به موجب این تفاهم نامه با ادارات مناطق و شهرستان ها تفاهم نامه ای متناظر منعقد کرده است.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی در پایان یادآور شد: به منظور عملیاتی کردن مفاد مورد توافق در سه بخش شاخص های کمی، کیفی و برنامه های مصوب باید مفاد این تفاهم نامه در یک کمیته تخصصی بررسی شود.

معاون سیاسی امنیتی استاندار خراسان جنوبی نیز در این نشست، مسائل فرهنگی را مهمترین دغدغه والدین در آغاز سال تحصیلی دانست و گفت: باید به مسائل فرهنگی آموزش و پرورش با نگاه علمی تری پرداخته شود.

محمد ابراهیم افشاری اظهار داشت: نگرانی در ثبت نام، ایاب و ذهاب و حضور دانش آموزان در کلاس ها از جمله دغدغه های والدین با آغاز سال تحصیلی است.

معاون سیاسی امنیتی استاندار خراسان جنوبی در پایان تاکید کرد: مسئولان و مدیران باید در راستای رفع دغدغه والدین تلاش کنند تا زمینه ثبت نام و حضور دانش آموزان در مدارس بدون مشکل انجام شود.