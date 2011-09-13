30 آمبولانس در مراکز درمانی خراسان جنوبی فعالیت می کنند

کامبیز مهدی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، از وجود 71 مرکز بهداشتی درمانی در سطح استان خبر داد و اظهار داشت: از این تعداد 46 مرکز روستایی و 25 مرکز شهری هستند.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در خصوص متوسط فاصله مراکز از یکدیگر، تصریح کرد: مراکز فاقد آمبولانس باید فاصله آنها تا نزدیکترین مرکز شبانه روزی و مراکزی که دارای آمبوانس هستند حدود نیم ساعت یا حدود شش کیلومتر فاصله باشد.

وی به اقدامات دانشگاه علوم پزشکی بیرجند برای دریافت آمبولانس از وزرات بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اشاره کرد و ادامه داد: این دانشگاه طی مکاتبات و پیگیری های انجام شده با وزراتخانه موفق به اخذ سهمیه 17 دستگاه آمبولانس جهت مراکز شبانه روزی و مراکز واجد شرایط به این استان شده است.

فعالیت 10 مرکز بهداشتی شبانه روزی در استان

مهدی زاده تعداد مراکز بهداشتی درمانی شبانه روزی در سطح استان را 10 مرکز عنوان کرد و بیان داشت: این تعداد آمبولانس اختصاص یافته به استان طی برنامه زمان بندی شده تحویل خواهد شد.

وی در خصوص پوشش مناطق روستایی نیز تصریح کرد: به دلیل اینکه اغلب مراکز بهداشتی درمانی روستایی یا شهری در نقاط دارای پایگاه جاده ای و 115 واقع شده اند، این پایگاه ها مجهز به آمبولانس و لوازم جانبی بوده و نیازی به آمبولانس مراکز مذکور نیست.

رئیس مرکز بهداشت خراسان جنوبی در پایان با اشاره به مشکلات پیش روی انتقال مصدومین و بیماران اورژانسی، یادآور شد: کمبود امکانات و اعتبارات مورد نیاز، پراکندگی منطقه و بعد مسافت و کمبود نیروی انسانی اعم از پرستار و راننده و.... از جمله این مشکلات است.