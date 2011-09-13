من یونایتد در سرزمین پرتغال/ دیدار دشوار بایرن با ویارئال

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال منچستریونایتد، نایب قهرمان دوره گذشته رقابت ها، در گروه C میهمان بنفیکای پرتغال است. این دیدار در ورزشگاه "دا لوز" برگزار می شود.

دیگر دیدار مهم فردا شب را تیم های بایرن مونیخ آلمان و ویارئال اسپانیا در گروه A برگزار خواهند کرد. بایرن مونیخ که فصل جدید رقابت های بوندس لیگا را مقتدرانه آغاز کرده در ورزشگاه "ال مادریگال" با ویارئال دیدار خواهد کرد.

برنامه کامل رقابت های چهارشنبه شب به شرح زیر است:

گروه A:

* منچسترسیتی انگلستان - ناپولی ایتالیا

* ویارئال اسپانیا - بایرن مونیخ آلمان

گروه B:

* اینتر ایتالیا - ترابوزان اسپور ترکیه

* لیل فرانسه - زسکا مسکوی روسیه

گروه C:

* بنفیکای پرتغال - منچستریونایتد انگلستان

* باسل سوییس - اتلول گالاتی رومانی

گروه D:

* آژاکس آمستردام هلند - لیون فرانسه

* دیناموزاگرب کرواسی - رئال مادرید اسپانیا