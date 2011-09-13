لینوکس مورد حمله قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، چند روز قبل سرورهای میزبان منابع سیستم عامل "کرنل لینوکس" مورد حمله قرار گرفتند.

اکنون بنیاد لینوکس در اطلاعیه ای اعلام کرد که این بار بعضی از پرتالهای رسمی این سازمان از جمله linux.com و linuxfoundation.org با حملات جدیدی مواجه شدند.

برپایه گزارشات اولیه، این حمله جدید نتیجه حملات روزهای قبل به سرورهای کرنل است. به طوریکه جنایتکاران انفورماتیکی از طریق سایت kernel.org راه ورود به سرورهای میزبان صفحات وب بنیاد لینوکس را پیدا کرده اند. هنوز دلیل این تهاجمات و میزان خسارات وارد توسط کرکرها مشخص نیست.

بنیاد لینوکس به تمام کاربران خود توصیه کرد که پیش از هرچیز رمزعبور خود را تغییر دهند و گواهیهایی را که برای ورود به لینوکس از طریق پروتکل SSH استفاده می کنند از نو بسازند.

براساس گزارش وب نیوز، سرورهای بنیاد لینوکس میزبان پروژه های متعدد منابع باز هستند و بنابراین حمله به منابع دسترسی به این سرورها می تواند بسیاری از کاربران را در معرض خطر جدی قرار دهد.