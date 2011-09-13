به گزارش خبرگزاری مهر، این دوره ادبی به منظور آشنایی با مبانی نظری «نقد نو» (فرمالیسم) و روششناسیِ کاربرد آن در نقد عملی شعر، «کارگاه نقد فرمالیستی شعر» در برگزارمیشود.
این دوره که در ادامه سلسله نشستهای ادبی است برای آشنایی با شیوه تحلیل و نقد شعر در طی 10جلسه کارگاهی برگزار میشود.
علاوه بر توضیحات نظری، در این دوره ادبی نقد برخی آثار شاعران معاصر ایرانی از جمله نیما یوشیج، مهدی اخوان ثالث، سهراب سپهری، محمدرضا شفیعیکدکنی و همچنین نقد شعری از ت.اس. الیوت به صورت کارگاهی در کلاس برگزار خواهد شد.
علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر میتوانند به نشانی الکترونیکی www.artehran.ir مراجعه کنند.
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