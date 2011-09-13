500 غرفه عرضه‌ کالا در نمایشگاه پاییزه همدان راه اندازی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدمهدی فرشچی‌موحد اظهار داشت: امسال و همزمان با بازگشایی مدارس بیش از 500 غرفه در نمایشگاه عرضه مستقیم کالا در استان همدان اقدام به عرضه اقلام پرمصرف مردم می کنند.

وی گفت: فراهم کردن امکان دسترسی بهتر عموم اقشار جامعه به انواع کالاهای پرمصرف فصلی با قیمت مناسب، افزایش قدرت انتخاب و خرید مصرف‌کنندگان و نیز حمایت از تولیدکنندگان محصولات با کیفیت داخلی از اهداف برگزاری این نمایشگاه‌ها در استان به شمار می‌رود.

فرشچی موحد ادامه داد: عمده‌ترین کالاهای عرضه شده در این نمایشگاه را اقلامی چون لوازم التحریر، کیف، کفش و پوشاک به خود اختصاص داده و علاوه بر این کالاهایی نظیر لبنیات، پارچه، گوشت سفید و قرمز، مواد پروتئینی، قند، شکر، روغن، حبوبات و دیگر مایحتاج مردم نیز با بهترین کیفیت و مناسب‌ترین قیمت عرضه می‌شود.

فرشچی‌موحد تشریح کرد: در نمایشگاه پاییزه همدان کالاهای مورد نیاز مردم با ۱۰ تا ۲۰ درصد تخفیف در اختیار شهروندان قرار می‌گیرد.

وی اظهار داشت: قیمت تمام اجناس عرضه شده در این نمایشگاه توسط کارشناسان خبره سازمان بازرگانی و مجمع امور صنفی کارشناسی، بررسی و قیمت‌گذاری شده است.

رئیس سازمان بازرگانی استان همدان در ادامه از حضور فعال و تمام وقت تیم‌های بازرسی سازمان بازرگانی و بازرسان اصناف در محل نمایشگاه خبر داد و افزود: شهروندان و مراجعان به این نمایشگاه در صورت برخورد و مشاهده هرگونه تخلف اعم از کم‌ فروشی، گران بودن کالا و دیگر موارد می‌توانند مراتب را به بازرسانی که در محل این نمایشگاه حضور دارند گزارش کنند.

فرشچی موحد عنوان کرد: نمایشگاه‌های عرضه مستقیم کالا (فروش پاییزه) در هشت شهرستان استان همدان از نیمه شهریور ماه تا اوایل مهر به تناسب فعالیت کرده و در همدان، نمایشگاه فروش پاییزه از 23 تا 31 شهریور در محل نمایشگاه بین‌المللی پذیرای عموم مردم است.