تجمع اعتراضی مردم مصر در برابر سفارت عربستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه القدس العربی، هماهنگ کننده اصلی تظاهرات امروز در علیه سیاستهای رژیم آل سعود در قاهره گروهها و جریانهای سیاسی اسلامی هستند که از مردم تقاضا کرده اند در تظاهرات حضوری پررنگ داشته باشند.

بر اسن اساس، اصلی ترین خواسته این جریانهای مردمی آزادی زندانیان بدون محاکمه ای است که سالهاست در عربستان به سر می برند و در برخی موارد از سرنوشت آنان اطلاعی در دست نیست.

گفته می شود در این تجمع اعتراضی تعداد زیادی از زندانیان سابق سیاسی و روزنامه نگاران مصری حضور خواهند داشت.

این در حالی است که در جریان فشارهای اخیر ایجاد شده علیه عربستان سعودی در مسئله زندانیان مصری، مقامات آل سعود روز پنج شنبه گذشته "حامد مشعل" را آزاد کردند و وی اخیرا وارد مصر شده است.

"یاسر السری" از فعالان مصری در زمینه آزادی زندانیان این کشور از زندانهای عربستان اظهار داشت: ما همچنان در انتظار عملی شدن وعده سفیر عربستان در قاهره در زمینه پاسخگویی به خانواده زندانیان و تجمع کنندگان هستیم اما تاکنون هیچ تحرکی در این مسئله مشاهده نکرده ایم.