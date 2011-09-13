«من این سال را "سال جهاد اقتصادی" نامگذاری می کنم و از مسئولان کشور، چه در دولت، چه در مجلس، چه در بخشهای دیگری که مربوط به مسائل اقتصادی می شوند و همچنین از ملت عزیزمان انتظار دارم که در عرصه‌ اقتصادی با حرکتِ جهادگونه کار کنند، مجاهدت کنند. حرکت طبیعی کافی نیست؛ باید در این میدان، حرکت جهشی و مجاهدانه داشته باشیم.» این بخشی از فرمایشات مقام معظم رهبری در آغازین لحظه های سال 1390 بود که نوید بخش سالی پرتحرک در عرصه اقتصادی بود.

اکنون 6 ماه از سال می گذرد و ضرورت دارد مروری بر آنچه که انجام شده و آنچه که در آینده باید انجام شود، داشته باشیم.

به طور قطع نامگذاری سال 90 به عنوان سال «جهاد اقتصادی» از سوی مقام معظم رهبری، انتخابی دقیق، قابل تأمل و منطبق با نیاز جامعه امروز است.

از جمله‌ اساسی‌ترین اقدامات انجام شده توسط دشمنان ، در زمینه مسائل اقتصادی است. البته آنها در عرصه‌ فرهنگی و سیاسی نیز فعال هستند اما طبق فرمایشات مقام معظم رهبری دشمنان در عرصه‌ اقتصادی فعالیتی به مراتب بیشتر دارند.



در این میان، هم اکنون در حالی در ششمین ماه از آغاز سال هستیم که در این چند ماه اقتصاد کشور با فراز و نشیب هایی مواجه بوده است. در نگاهی به اقتصاد کشورهای غربی ، بحران مالی آنها را گرفتار کرده و سبب شده تا به دنبال راهکاری برای خروج از این شرایط باشند. از سوی دیگر، مقابله ایران با تحریمها و تلاش برای بهبود وضعیت اقتصاد در سال «جهاد اقتصادی» نگرانی غربی ها را دوچندان کرده است.



عدم شفاف سازی دولت سدی بر سر راه جهاد اقتصادی



با توجه به ضرورت توجه به مسائل اقتصادی، انتظار می رود مسئولان در مدت سپری شده در رابطه با جهاد اقتصادی برنامه‌های ویژه ای را اتخاذ کرده باشند. برخی معتقدند در رابطه با این مهم اقدام مؤثری صورت نگرفته و برخی هم فقط وعده و شعار در این باره داده اند.



فخرالدین شعبانی نماینده مجلس شورای اسلامی در گفتگو با مهر ضمن انتقاد از عملکرد دولت در رابطه با جهاد اقتصادی، گفت: 6 ماه از سال گذشته اما در این زمینه اقدام خاصی صورت نگرفته است. هنوز برنامه های زیادی از سوی دولت اجرایی نشده است.



وی در پاسخ به این پرسش که چرا جهاد اقتصادی برای مسئولان تنها یک شعار باقی مانده است؟ بیان کرد: اگر جهاد اقتصادی تاکنون پیشرفتی نداشته؛ به دلیل عدم شفاف سازی دولت در رابطه با مردم و مجلس شورای اسلامی است.



تعیین برنامه های جهاد اقتصادی به آمار واقعی نیاز دارد



یکی دیگر از منتقدان در این زمینه تأکید کرد: در حالی سال جهاد اقتصادی را پشت سر می گذاریم که شاهد بی برنامه گی هستیم. جهش اقتصادی تدابیر ویژه ای را می طلبد. مسئولان نباید فرمایشات مقام معظم رهبری را فراموش کنند.



بیژن عبدی به عنوان یک اقتصاددان در گفتگو با مهر گفت: برای بررسی وضعیت اقتصادی و سرعت بخشدین به برنامه ها به نرخ رشد اقتصادی و نرخ رشد تورم احتیاج داریم. هنوز پس از گذشت 6 ماه از سال ، اعداد و ارقام مختلفی از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار مطرح می شود.

وی افزود: در حالی که نرخ تورم را بانک مرکزی 17 درصد اعلام کرده است مرکز آمار که به عنوان متولی تهیه آمار در کشور شناخته شده این نرخ را 19 درصد اعلام کرده است. پس از مطرح شدن اختلاف نظراین 2 سازمان، کمیسیون ویژه جهاد اقتصادی در مجلس شورای اسلامی این مسئله را دستور کار خود قرار داده ولی هنوز نتیجه آن مشخص و اعلام نشده است.

کمیسیون ویژه مجلس خروجی نداشت



جعفر قادری قادری عضو کمیسیون ویژه جهاد اقتصادی نیز در گفتگو با مهر اظهار داشت: با توجه به سال جهاد اقتصادی مجلس نیز به دنبال نهایی کردن قانون گمرکات کشور است. این قانون در راستای طرح تحول اقتصادی است. علی رغم این که کمیسیون ویژه جهاد اقتصادی در مجلس برای پیگیری برنامه هایی ویژه تشکیل شد اما برخی انتقادهایی نیز پیرامون عملکرد این کمیسیون مطرح است.



هم اکنون بی نتیجه بودن پیگیری های این کمیسیون مورد انتقاد است. البته کارشناسانی نیز هستند که در این میان عملکرد دولت و مسئولان را مثبت ارزیابی می کنند اما ازعدم اجرای برنامه های ویژه جهاد اقتصادی ناراضی هستند.



جهاد اقتصادی تدبیر ویژه می خواهد



عبدالمجید شیخی یک اقتصاددان به اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها اشاره کرد و گفت: طرح تحول اقتصادی شامل چند محور است که یکی از آنها اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها است. این اقدام نیز از جمله برنامه های خوب دولت دهم است. اما برای استفاده بهتر از این فرصت دولت کنترل بازار و قیمتها را در دست داشته باشد.



چندی پیش مقام معظم رهبری در جلسه ای با هیئت دولت بر پیگیری تحول اقتصادی تأکیداتی داشته اند. توجه به اجرای طرح تحول اقتصادی می تواند به جهش اقتصادی کمک کند. مهدی زیباف کارشناس مسایل اقتصادی هم با اشاره به این مطلب تأکید کرد: به طور نمونه می توان به مسئله ورود بی رویه کالای خارجی به کشور توجه کرد. برای جهاد اقتصادی لازم است با اتخاذ تدبیر ویژه اقدامات اجرایی شود. جهاد اقتصادی بدون استراتژی، امکان پذیر نیست



این اقتصاددان بیان کرد: قبل از هر چیز باید اتاق فکری برای تعیین شاخصهای جهاد اقتصادی ایجاد شود. متأسفانه علی رغم سپری شدن 6 ماه هنوز مدلی در این زمینه تعریف نشده است .

وی افزود: زمانی که روشها در کنار یکدیگر قرار می گیرند استراتژی جهاد اقتصادی تدوین می شود که در نهایت منجر به تشکیل مدلی برای عملکرد خواهد شد.



جهاد اقتصادی با سکوت مسئولان اجرایی نمی‌شود



بی شک جهاد اقتصادی تنها برای مدت کوتاهی نیست. این تنها نقطه آغاز است و باید حرکتها در آینده ادامه داشته باشد. حال این پرسش مطرح می شود که چگونه ممکن است بدون استراتژی جهاد اقتصادی را رقم بزنیم؟



عادل پیغامی اقتصاددان در گفتگو با مهر با اشاره به نقص‌هایی که در سیستم اقتصاد و بانکداری کشور وجود دارد، مطرح کرد: اگر بناست جهاد اقتصادی را در کشور به تصویر بکشانیم، بهتر است در زمینه هایی که به وضوح نقص وجود دارد و مسئولان به آنها واقف هستند هر چه سریعتر نسبت به رفع آنها اقدام شود. وی گفت: نمی توانیم به سادگی از کنار مشکلات عبور کنیم و نسبت به موفقیت در جهاد اقتصادی خوش بین باشیم.

خبرنگار مهر می نویسد: آنچه که مسلم است، جهاد اقتصادی برای یک مدت کوتاه نیست. این امر باید همواره مورد توجه مسئولان قرار گیرد. از سوی دیگر، زمان برق آسا می گذرد و دغدغه مسئولان کشور همان برنامه هایی است که پیش از این در نظر داشتند.



بدون شک گام برداشتن در این مسیر بدون تدوین استراتژی خاص امکان پذیر نیست، ضمن اینکه باید به این نکته اذعان داشته باشیم جهاد اقتصادی منوط به یک وزارتخانه نیست. اینکه تصور کنیم تنها یک وزارت خانه باید نسبت به مسائل اقتصادی توجه داشته باشد، اشتباه است، لذا برای تأمین انتظارات مقام معظم رهبری همکاری و همراهی همه دستگاه ها ضروری است و امیدواریم در مدت باقی مانده تا پایان سال پایه های جهاد اقتصادی توسط مسئولان گذشته شود تا در آینده روند به رشد و جهش اقتصادی نیز ادامه یابد.