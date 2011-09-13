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۲۲ شهریور ۱۳۹۰، ۱۲:۴۷

سردبیر مجله فوربس:

پیشرفت مالزی برای آمریکا حسرت برانگیز است/ رشد7 درصدی مالزی

پیشرفت مالزی برای آمریکا حسرت برانگیز است/ رشد7 درصدی مالزی

کوالالامپور – دفتر منطقه ای خبرگزاری مهر در جنوب شرق آسیا: سردبیر مجله اقتصادی فوربس میزان رشد و مسیر پیشرفت مالزی طی سال های اخیر را حسرت انگیز خواند و این کشور را دارای روحیه ای دانست که آمریکا فاقد آن است.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روزنامه نیو استریت تایمز، "استیو فوربس" نامزد سابق ریاست جمهوری آمریکا که برای شرکت در یازدهمین کنفرانس سالانه مدیران جهانی فوربس در مالزی به سر می برد، گفت ایجاد تغییرات مثبت و قرار گرفتن در مسیر صحیح ، سرمایه گذاران خارجی را به سمت مالزی سوق داده است.

وی افزود: همین امر موجب پیشرفت چشمگیر اقتصادی این کشور شده بطوری که تا چند سال دیگر مالزی را در حال رقابت با پیشرفته ترین کشورهای دنیا خواهیم دید.

فوربس ادامه داد به عنوان یک ناظر خارجی باید بگویم دولت مالزی در انجام تعهدات خود از جمله پیشرفت اقتصادی و ساخت و ساز و کاهش موانع و افزایش نوآوری ها عملکرد موفقی داشته است .

وی گفت : درحالیکه امروز شاهد هستیم بسیاری از کشورهای دنیا گریبانگیر بحران اقتصادی هستند مالزی با بیش از 7 درصد رشد اقتصادی در سال گذشته به روند مثبت خود ادامه می دهد.
 
یازدهمین کنفرانس سالانه مدیران جهانی فوربس از بیست و یک شهریور در کوالالامپور به مدت دو روز آغاز شد که در آن بیش از 400 هیات تجاری بین المللی و جمع کثیری از مدیران تجاری حضور دارند.
کد مطلب 1406475

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