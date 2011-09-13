5600 میلیارد ریال غرامت به کشاورزان کشور پرداخت شد

به گزارش خبرنگار مهر، حشمت الله نظری صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: طی سال زراعی جاری بیش از پنج هزار و 600 میلیارد ریال غرامت از صندوق بیمه محصولات کشاورزی به خسارت دیدگان بخش کشاورزی کشور پرداخت شد.

وی در ادامه بیان داشت: در اجرای سیاست دولت برای حمایت از کشاورزان طی سال زراعی جاری یک میلیون و 800 هزار کشاورز تحت پوشش بیمه قرار گرفتند که 96 محصول نیز در قالب این سیاست بیمه شد.

عضو هیئت مدیره بانک کشاورزی ادامه داد: با توجه به اهمیت آب، پرداخت تسهیلات برای اجرای طرحهای آبیاری نوین خارج از منابع استان پرداخت شده که از 110 هزار میلیارد ریال تسهیلات، 19 هزار میلیارد ریال به اجرای طرحهای آبیاری تحت فشار در نظر گرفته شده است.

نظری با اشاره به اقدامات جهاد کشاورزی آذربایجان غربی برای اجرای شبکه آبیاری مدرن در 34 هزار هکتار از مزارع کشاورزی، اظهار داشت: بانک کشاورزی با توجه به وضعیت دریاچه ارومیه تسهیلات مورد نیاز این طرحها را تامین که پیش بینی می شود، چهار هزار میلیارد ریال از این بابت تسهیلات پرداخت شود.