"نگین درخشان قم" در شبکه سحر تولید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این مجموعه، علاوه بر زندگی و احوالات گذران دوره کوتاه ولی پربرکت زندگی حضرت فاطمه معصومه (ع) و سفر ایشان به ایران و شهر قم، به سیمای امروزین این شهر مذهبی و آثار و برکات به جا مانده از حضور معنوی آن حضرت(س) در شهر قم نیز می‌پردازد.

خندانی درباره موضوعات "نگین درخشان قم" گفت: قسمت اول و دوم در خصوص زندگی، محیط تربیتی، شخصیت علمی و معنوی، انگیزه سفر این بانوی گرامی به ایران، دلایل مخالفت حاکمان وقت از این سفر و جلوگیری از ادامه سفر و ممانعت از دیدار ایشان با امام رضا (ع) و انتخاب شهر قم از سوی ایشان و اقامت 17 روزه آن حضرت در قم و... را روایت می‌کنند و در ادامه زیبایی‌های حرم و موزه ایشان را نیز به تصویر می‌کشد.

وی افزود: قسمت سوم تا پنجم این مستند نیز در خصوص برکات حضور حضرت معصومه (س) در قم است، که حوزه علمیه قم یکی از مهم ترین آنها است. در قسمت چهارم، موضوع بررسی اصول علمی و روش‌های تدریس علوم حوزه‌ای و مزیت‌های آن از آغاز طلبگی تا رسیدن به درجه اجتهاد مورد بررسی قرار گرفته است و در قسمت پنجم نیز به تحول علوم حوزه‌ای و تخصصی شدن حوزه‌ها، نهضت دایره المعارف نویسی و موسسات پژوهشی در قم از جمله موسسه امام خمینی (ره) موسسه دایره المعارف اهل بیت، موسسه دایره المعارف نویسی علوم عقلی، دانشگاه ادیان و مذاهب ، جامعه المصطفی العالمیه، جامعه الزهراء، دانشکده مجازی المصطفی العالمیه ، مرکز علوم کامپیوتر پرداخته و معرفی شده است.

وی در پایان با بیان اینکه در این برنامه علاوه بر نریشن تصویر،کارشناسان و اندیشمندان نیز به ارائه مباحثی می‌پردازند خاطر نشان کرد: در برنامه "نگین درخشان قم" با آیت الله مکارم شیرازی، آیت الله هادوی تهرانی، دکتر شمالی، دکتر فخر روحانی، مهندس فدائیان، مهندس یوسف بهزادیان و حجه الاسلام نواب گفتگو شده است.

عوامل تولید "نگین درخشان قم" عبارتند از کارگردان و تهیه کننده: ارسلان خندانی بهبهانی، تصویر و نور: سید وحید شاهچراغ، دستیار تصویر: وفا خاتمی، مسئول فنی : حسین مرادی، روایت گر : محمد سرور بابایی، مجری طرح و مدیر تولید : مهدی خندانی بهبهانی، تدوین : رضا صد خسروی، ویدئو گرافیک: محسن پور خلیل، نریتور : فرزانه اسماعیلی، مترجم : بیژن محبی، پیشتیبانی فنی: موسسه نفش و نگار ارجان و سکانس برتر.