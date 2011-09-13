مراکز جدید علمی کابردی در ایلام راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز ناصری صبح سه شنبه در محل این دانشگاه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: سه مرکز آموزشی علمی کاربردی مهر امسال در شهرستان‌های ایلام، آبدانان و سرابله فعال می‌شود .



رئیس دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی استان ایلام گفت: در حال حاضر 13 مرکز آموزشی علمی ـ کاربردی با 94 رشته تحصیلی در اقصی نقاط استان فعالیت دارند .

ناصری افزود: علاقه‌مندان می‌توانند در مراکز آموزشی علمی ـ کاربردی شهرستان‌های ایلام، آبدانان و سرابله در 9 رشته تحصیلی مقطع کاردانی شامل گیاهان دارویی، پرورش گل‌های زینتی، خدمات گمرکی، صنایع غذایی، تغذیه، جوشکاری، مدیریت کسب و کار، گرافیک و مکانیک ادامه تحصیل دهند .



وی اعلام کرد: این مراکز امکان جذب 270 دانشجو را دارند .



رئیس دانشگاه علمی ـ کاربردی استان ایلام افزود: متقاضیان می‌توانندبرای دریافت برگه‌های نام‌نویسی در دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی به ادارات پست مراجعه کنند .



وی ادامه داد: همچنین مجوز فعالیت هفت رشته جدید مقطع کارشناسی شامل مدیریت امور بانکی، حقوق گرایش علم ثبتی، مهندسی نرم‌افزار، مدیریت امور فرهنگی، روابط عمومی، مهندسی عمران و آسیب‌شناسی اجتماعی اخذ شده است .