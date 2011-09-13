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۲۲ شهریور ۱۳۹۰، ۱۱:۴۶

مراکز جدید علمی کابردی در ایلام راه اندازی می شود

مراکز جدید علمی کابردی در ایلام راه اندازی می شود

ایلام - خبرگزاری مهر: رئیس دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی استان ایلام گفت: مراکز جدید علمی کابردی در استان ایلام راه اندازی می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز ناصری صبح سه شنبه در محل این دانشگاه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: سه مرکز آموزشی علمی کاربردی مهر امسال در شهرستان‌های ایلام، آبدانان و سرابله فعال می‌شود.

رئیس دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی استان ایلام گفت: در حال حاضر 13 مرکز آموزشی علمی ـ کاربردی با 94 رشته تحصیلی در اقصی نقاط استان فعالیت دارند.

ناصری افزود: علاقه‌مندان می‌توانند در مراکز آموزشی علمی ـ کاربردی شهرستان‌های ایلام، آبدانان و سرابله در 9 رشته تحصیلی مقطع کاردانی شامل گیاهان دارویی، پرورش گل‌های زینتی، خدمات گمرکی، صنایع غذایی، تغذیه، جوشکاری، مدیریت کسب و کار، گرافیک و مکانیک ادامه تحصیل دهند.

وی اعلام کرد: این مراکز امکان جذب 270 دانشجو را دارند.

رئیس دانشگاه علمی ـ کاربردی استان ایلام افزود: متقاضیان می‌توانندبرای دریافت برگه‌های نام‌نویسی در دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی به ادارات پست مراجعه کنند.

وی ادامه داد: همچنین مجوز فعالیت هفت رشته جدید مقطع کارشناسی شامل مدیریت امور بانکی، حقوق گرایش علم ثبتی، مهندسی نرم‌افزار، مدیریت امور فرهنگی، روابط عمومی، مهندسی عمران و آسیب‌شناسی اجتماعی اخذ شده است.

کد مطلب 1406479

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