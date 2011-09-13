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۲۲ شهریور ۱۳۹۰، ۱۰:۲۴

در گفتگو با مهر عنوان شد:

انتقاداز فقدان سیاست واحدبیمه‌ای/ تعدد بیمه‌ها مشکل‌ساز شده است

انتقاداز فقدان سیاست واحدبیمه‌ای/ تعدد بیمه‌ها مشکل‌ساز شده است

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با انتقاد از نبود سیاست واحد بیمه‌ای در کشور گفت: در حال حاضر 30 درصد هزینه‌های درمانی از سوی دولت و 70 درصد نیز توسط مردم پرداخت می‌شود درحالیکه باید عکس این روند اجرا شود.

داریوش قنبری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در حال حاضر بیمه شدگان در کشور با مشکلات زیادی مواجه هستند که یکی از آنها تعدد تعداد بیمه ها است بطوریکه افراد دارای دفترچه های درمان، خدمات مناسبی دریافت نمی کنند.

به گفته وی، به منظور رفع مشکل بیمه ها در کشور در قالب برنامه پنجم توسعه سیاست واحدی باید تدوین و صندوقهای بیمه در هم ادغام شوند.
 
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تاکید کرد: سهم مردم در پرداخت هزینه های درمانی باید کاهش یابد. این مهم در قانون برنامه چهارم گنجانده شده بود اما متاسفانه  اجرا نشد و قرار است در برنامه پنجم پیگیری شود.
 
قنبری افزود: هم اکنون 30 درصد هزینه های درمانی از سوی دولت و 70 درصد نیز توسط مردم پرداخت می شود درحالیکه باید عکس آن باشد.
کد مطلب 1406480

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