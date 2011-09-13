تحقق 34 درصدی ایجاد اشتغال در کردستان

رامین اسدی در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون 17 هزار و 77 فرصت شغلی در راستای تحقق سهم اشتغال تعهد شده استان کردستان ایجاد شده است که این میزان نشان از رشد 34 درصدی از اشتغال را نشان می دهد.

وی با بیان اینکه استان متعهد ایجاد اشتغال برای 50 هزار و 580 نفر در سال جاری شده است، بیان کرد: از این میزان تعهد تا به امروز 34 درصد آن محقق شده است و انتظار می رود که با تلاش و تعامل هر چه بیشتر مسئولان تا پایان سال شاهد تحقق 100درصدی این تعهد اشتغال باشیم.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کردستان با اشاره به میزان تحقق فرصت‌های شغلی دستگاه ‌های مختلف اجرایی این استان گفت: اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان برای دو هزار و 497 نفر، شرکت آب منطقه‌ای برای 160 نفر و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری برای 960 نفر فرصت شغلی ایجاد کرده ‌اند.

اسدی ادامه داد: سازمان صنایع و معادن به همراه اداره کل دخانیات در کل استان برای 176 نفر، آب و فاضلاب شهری و روستایی 173 نفر، توزیع برق سه نفر، دانشگاه علوم ‌پزشکی کردستان 217 نفر و اداره کل راه و ترابری هم برای 342 نفر شغل ایجاد کرده است.

وی یادآور شد: صندوق مهر امام رضا (ع) تمام تعهد خود مربوط به شش ماهه اول سال را انجام داده و برای دو هزار و 816 نفر فرصت شغلی ایجاد کرده است.

دبیر کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان کردستان اضافه کرد: میزان فرصت شغلی اداره کل بازرگانی استان در مجموع هزار و 941 نفر، شرکت گاز استان 367 نفر، امور زندان‌ها 26 نفر، کاریابی‌ها 330 نفر، خدمات درمانی و تامین اجتماعی 42 نفر، اداره ‌کل تربیت بدنی 12 نفر و شهرداری 400 نفر است.

اسدی میزان تحقق فرصت شغلی تا به امروز را در سنندج 19 درصد اعلام کرد و اظهار داشت: برای شهرستان سنندج از تعهد 15 هزار و 200 نفر، تاکنون برای دو هزار و 767 نفر فرصت شغلی ایجاد شده است که این نشان می دهد باید تلاش بیشتری در این شهرستان صورت گیرد.