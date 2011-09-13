به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسین صوفی در دیدار وزیر اطلاع رسانی و سخنگوی جمهوری دمکراتیک کنگو و مدیران کل رادیو و تلویزیون ملی و آژانس خبرگزاری این کشور با بیان اینکه رادیو وتلویزیون ایران جزء توسعه یافته ترین رسانه‌های صوتی و تصویری منطقه است ودارای بیش از 115 شبکه رادیویی وتلوزیونی درعرصه ملی و بین‌المللی است، افزود: در این تعداد، صدای جمهوری اسلامی دارای 20 شبکه رادیویی است که به لحاظ موضوع متفاوتند، برخی به جمعیتی خاص نظر دارند و برخی بررسی مسائل تخصصی را در دستور کار خود دارند.

وی با بیان اینکه امسال هفتاد و یکمین سال تأسیس رادیوست، یادآور شد: ما در این 20 شبکه رادیویی در طول شبانه روز بیش از 460 ساعت برنامه در موضوعات مختلف اقتصادی، علمی، فرهنگی و اجتماعی تولید می‌کنیم و هدف ما ایجاد یک رسانه پاک است، بنابراین بیشتر موضوعاتی را مد نظر قرار می‌دهیم که در حوزه خانواده، کرامت انسانی و شخصیت انسانی قرار دارند.

معاون صدا خاطر نشان کرد: در کشور ما نیروهای انسانی کار آمد و فعال، هم به لحاظ تولید برنامه و هم به لحاظ فنی و تکنیکی وجود دارند که استفاده از آنان در تقویت تعاملات د کشور موثر خواهد بود.

محمدحسین صوفی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه در حال حاضر یکی از راههای شناخت ملت‌ها از یکدیگر ابزار رسانه‌ای است، افزود: تا چندی قبل انحصار رسانه‌ای فقط در اختیار چند کشور استثمارگر بود و آنان هر طوری که می‌خواستند اخبار را منتشر می‌کردند.

معاون صدا گفت: در چند سال اخیر به این نتیجه رسیدیم که برای حضور در این جنگ رسانه‌ای اقداماتی را صورت دهیم و بر این اساس راه‌اندازی شبکه‌های خارجی به نام پرس برای کشورهای انگلیسی زبان و العالم برای کشورهای عرب زبان از جمله آنها بود و سعی کردیم برای سراسر نقاط جهان اخبار را صادقانه و شفاف انتشار دهیم.

وی در ادامه اظهار داشت: به این ترتیب مردم جهان یک رسانه خبری دیگر را در کنار دیگر رسانه‌ها می‌بینند و بنابراین یکی از محل‌های مراجعه مردم آزادی خواه جهان اینگونه شبکه های مستقل از جمله پرس و العالم هستند که حرفهای متفاوتی برای گفتن دارند.

صوفی در ادامه سخنان خود پیشنهاد برگزاری مجمعی با حضور کشورهای آزاد و مستقل دنیا را مطرح کرد و یاد آور شد: وجود این مجمع و برگزاری اجتماعات از این دست باعث افزایش تعاملات رسانه‌ای در عرصه‌های جهانی خواهد شد.

پس از سخنان معاون صدا، لامبرت منده اومالانگا وزیر اطلاع رسانی و سخنگوی جمهوری دمکراتیک کشور کنگو ضمن ابراز خرسندی از این دیدار گفت: تعامل دو کشور کنگو و ایران به ویژه در حوزه رسانه باعث می‌شود که تصویر مخدوشی که جهان و رسانه‌های آن از این دو کشور دارند از بین برود و اینگونه مذاکرات باعث می‌شود که با ظرفیت‌های رسانه‌ای یکدیگر بیشتر آشنا شده و تعاملات دیگری را نیز در عرصه‌های گوناگون با یکدیگر داشته باشیم.

بعد از سخنان وزیر اطلاع رسانی کنگو، کولومونی انجپبو مدیر کل رادیووتلویزیون ملی کنگو در سخنان خود به بیان ظرفیت‌های رسانه‌ای این کشور پرداخت و خواستار تعاملات بیشتر در عرصه تولیدات رسانه‌ای با صدا و سیمای ایران شد.

در پایان این مراسم وزیر اطلاع رسانی کشور کنگو از محمد حسین صوفی دعوت کرد که جهت دیدار از این کشور و آشنایی با امکانات رادیوو تلویزیونی آن سفری به کشور کنگو داشته باشد.