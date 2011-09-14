18 صنعتگر و هنرمند در نمایشگاه صنایع دستی کشورهای اکو شرکت کردند

نجفقلی هاشم زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه این نمایشگاه به مدت یک هفته در بجنورد برگزار می شود، بیان داشت: شش صنعتگر و 12 نفر از گروه آئینی این استان در این نمایشگاه شرکت کرده اند.

وی افزود: در نمایشگاه صنایع دستی کشورهای عضو اکو، چهارمحال و بختیاری دارای سه غرفه در زمینه نمد مالی، سرمه دوزی و البسه محلی است.

مدیر عامل شرکت توسعه گردشگری استان چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه در این نمایشگاه یک گروه آئینی نیز حضور دارد، بیان داشت: زندگی عشایری استان، پخت نان و ... نیز در این جشنواره به به معرض نمایش گذاشته شده است.

وی اذعان داشت: در نمایشگاه صنایع دستی کشورهای عضو اکو یک هزار و 400 اقلام تبلیغاتی از قبیل سی دی جاذبه های گردشگری استان، کتابچه سرمایه گذاری، سی دی سرمایه گذاری، تصاویر مناطق دیدنی این استان و نقشه توزیع می شود.

هاشم زاده هدف از شرکت در این نمایشگاه ها را معرفی این استان، جذب توریسم و سرمایه گذار و معرفی، توسعه و ترویج صنایع دستی استان چهار محال وبختیاری عنوان کرد.