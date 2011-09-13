  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۲۲ شهریور ۱۳۹۰، ۱۱:۱۲

در گفتگو با مهر عنوان شد:

برگزاری جشن جوانه‌های دانش آموزان اول راهنمایی در روز 30 شهریور

برگزاری جشن جوانه‌های دانش آموزان اول راهنمایی در روز 30 شهریور

مدیرکل دفتر آموزش متوسطه راهنمایی تحصیلی وزارت آموزش و پرورش از برگزاری «جشن جوانه‌ها» برای دانش آموزان پایه اول راهنمایی در 30 شهریور امسال خبر داد.

منوچهر فضلی‌خانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر افزود: آشنا کردن دانش‌‌آموزان با محیط مدرسه در بدو ورود به دوره جدید راهنمایی، مدیر، کادر مدرسه، مواد درسی و ویژگی‌های خاص این دوره تحصیلی از مواردی است که در روز جوانه ها در بین دانش آموزان مطرح می شود.

وی با بیان اینکه امسال یک میلیون و 100 هزار دانش‌آ‌موز در پایه اول راهنمایی تحصیل می کنند، گفت: با توجه به تقارن اول مهرماه با روز جمعه و نیز با توجه به احتمال تعطیلی برخی مدارس در روز پنجشنبه 31 شهریورماه، سال تحصیلی جدید در دوره راهنمایی با برگزاری «جشن جوانه‌ها» در روز چهارشنبه 30 شهریورماه آغاز می‌شود.

مدیرکل دفتر آموزش راهنمایی و متوسطه ادامه داد: پایه‌های دوم و سوم راهنمایی، سال تحصیلی خود را روز یکشنبه سوم مهرماه آغاز می کنند.
 

کد مطلب 1406493

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها