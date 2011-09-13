به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمد حسن تبرائیان معاون بین‌الملل مجمع با حضور در این گردهمایی پیام مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی را با محوریت تقریب مذاهب اسلامی قرائت و مقاله‌ای درباره نگاه تحلیلی بر مفهوم وحدت و تقریب مذاهب و بیداری اسلامی ارائه می‌کند.

این گردهمایی به دعوت دکتر عبدالعزیز بن عثمان تویجری مدیرکل سازمان تربیت، علوم و فرهنگ اسلامی (آیسیسکو) و در محل دائمی آیسیسکو در رباط برگزار می‌شود.

اولین گردهمایی مجلس مشورتی تقریب مذاهب اسلامی در می سال 2007 در رباط بر اساس چارچوب استراتژی تقریب مذاهب اسلامی که در سال 2003 اجلاس سران کشورهای اسلامی مالزی منعقد شد، برگزار شد.

دومین گردهمایی نیز طی دو روز 2 و 3 مردادماه 1387 با حضور شخصیت‌های علمی و دینی مذاهب چهارگانه سنی (حنفی، شافعی، حنبلی، مالکی)، مذهب اثنی عشری (شیعه)، مذهب اباضی و زیدی برگزار شد.