جمشید نورصالحی در گفتگو با مهر به توافقنامه شهرداری تهران با وزارت راه و شهرسازی اشاره کرد و گفت: به تازگی توافقنامه ای میان شهرداری تهران و وزارت راه و شهرسازی به امضا رسیده است که براساس آن، ساخت مترو پرند به طور کامل به شهرداری تهران وگذار می شود.

وی افزود: شهرداری تهران اعلام کرده که مترو پرند در ادامه خط یک مترو تهران در مدت یکسال ساخته خواهد شد که در حال حاضر این توافقنامه برای تامین اعتبارات به معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری ارسال شده است و پس از تامین اعتبار به اجرا در می آید.

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه براساس توافق قبل، مسئولیت ساخت 18 کیلومتر از مترو پرند برعهده وزارت راه و شهرسازی است، بیان کرد: 12 کیلومتر از مترو از سوی فرودگاه امام و 20 کیلومتر دیگر هم باید از سوی شهرداری تکمیل شود اما براساس توافق جدید تمامی این مسیر از سوی شهرداری تهران ساخته می شود.

مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید اعتبار تکمیل این پروژه را 400 میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: ساخت مترو برای شهرهای جدید هشتگرد و پردیس هم در حال انجام است البته مترو پردیس فعلا در مراحل ابتدایی تهیه طرح است که پس از نهایی شدن به اجرا می رسد.

نورصالحی افزود: ساخت 30 کیلومتر از مترو پردیس هم در حال اجراست که از خط 2 متروی تهران تا شهرجدید پردیس ادامه می یابد و تمامی این خطوط به همراه اجرای مترو پردیس برعهده وزارت راه و شهرسازی است.