به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «دویچه وله»، این برنده‌ آلمانی جایزه‌ ادبی نوبل در سال 1999 اخیراً در مصاحبه‌ای گفته است: کسانی هستند که می‌خواهند من دهانم را ببندم ولی موفق نخواهند شد.

اشاره وی در این مصاحبه به جنایات نازی‌ها بوده و گفته است: ما مسئولیت جنایات نازی‌ها را می‌پذیریم و می‌دانیم این جنایات برای آلمانی‌ها هم فاجعه‌بار بوده است؛ آنها هم قربانی شدند.

گونترگراس که به دلیل خدمت داوطلبانه نظامی در دوران نازی‌ها، همیشه مورد انتقادهای گزنده بوده است، پیشتر نیز با تاکید بر اینکه تنها سه ماه در خط مقدم جنگ حضور داشته است، بارها تلاش کرده بود در این باره شفاف‌سازی کند.

این نوبلیست آلمانی از جمله گفته بود: من در چند روزی که در خط مقدم می‌جنگیدم، اصلاً گلوله‌ای شلیک نکردم.

گونترگراس نویسنده، مجسمه‌ساز و نقاش آلمانی و از نویسندگان معروف این کشور است که در سال ۱۹۲۷ در گدانسک متولد شد. او در 15 ‌سالگی برای گریز از محیط تنگ و فقیرانه خانوادگی، خدمت در ارتش هیتلری را با رغبت پذیرفت و در 17‌ سالگی به لشکر دهم توپخانه اس‌اس - فروندبرگ فرا خوانده شد.

گونترگراس پس از مجروح شدن در ۲۰ آوریل ۱۹۴۵ در ۸ مه ۱۹۴۵ در مارین‌باد دستگیر و به‌ اسارت نیروهای آمریکایی درآمد و تا ۲۴ آوریل ۱۹۴۶ در بازداشتگاه بود. او در بازجویی‌های مقدماتی افسران آمریکایی، به ‌عضویت خود در شاخه مسلح حزب نازی موسوم به اس‌اس اعتراف کرد ولی تا سال ۲۰۰۶ افکار عمومی را از آن آگاه نکرد.

از جمله جوایز مهمی - علاوه بر نوبل ادبیات در سال 1999 - که این نویسنده آلمانی به خاطر آثارش آنها را از آن خود کرده است، می‌توان به جوایز ادبی بوخنر (۱۹۶۵)، توماس مان (۱۹۹۶) و پرنس آستوریاس (۱۹۹۹) اشاره کرد.

طبل حلبی، موش و گربه، سال‌های سگی، از دفتر خاطرات یک حلزون، کفچه ماهی (سفره ماهی)، ماده‌موش (دنباله طبل حلبی)، قرن من، بر گام خرچنگ، آخرین رقص و کندنِ پوست پیاز اشاره کرد.