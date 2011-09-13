خرید خدمت از 47 هزار و 674 مرکز درمانی در سال 89

به گزارش خبرگزاری مهر، در سال 89 سازمان تامین اجتماعی با 710 بیمارستان 1186 درمانگاه و پلی کلینیک، 79 دی کلینیک و 4509 مرکز بهداشتی درمانی در بخش درمان غیرمستقیم قرار داشته و بیمه شدگان این سازمان از این مرکز خدمات درمانی دریافت کرده اند.

بر این اساس، 13 هزار و 229 پزشک عمومی، 11 هزار و 637 پزشک متخصص و 2 هزار و 908 دندانپزشک طرف قرارداد سازمان تامین اجتماعی در سال گذشته بوده اند.

در بخش مراکز پاراکلینیک طرف قرارداد 7879 داروخانه، 2016 آزمایشگاه، 1287 رادیولوژی، 1528 فیزیوتراپی طرف قرارداد سازمان تامین اجتماعی بوده اند که در مجموع این سازمان با 13 هزار و 416 مرکز پاراکلینیک قرار داد خرید خدمت داشته است.

در سال 89 به بیش از 33 میلیون و 693 هزار نسخه صادر شده توسط پزشکان عمومی، 31 میلیون و 785 هزار نسخه پزشکان متخصص و 2 میلیون 202 هزار نسخه صادر شده توسط دندانپزشکان از سوی مراکز دفتر اسناد پزشکی سازمان تامین اجتماعی رسیدگی شده است.به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی تأمین، در سال 89 سازمان تامین اجتماعی با 710 بیمارستان 1186 درمانگاه و پلی کلینیک، 79 دی کلینیک و 4509 مرکز بهداشتی درمانی در بخش درمان غیرمستقیم قرار داشته و بیمه شدگان این سازمان از این مرکز خدمات درمانی دریافت کرده اند.

بر این اساس، 13 هزار و 229 پزشک عمومی، 11 هزار و 637 پزشک متخصص و 2 هزار و 908 دندانپزشک طرف قرارداد سازمان تامین اجتماعی در سال گذشته بوده اند.

در بخش مراکز پاراکلینیک طرف قرارداد 7879 داروخانه، 2016 آزمایشگاه، 1287 رادیولوژی، 1528 فیزیوتراپی طرف قرارداد سازمان تامین اجتماعی بوده اند که در مجموع این سازمان با 13 هزار و 416 مرکز پاراکلینیک قرار داد خرید خدمت داشته است.

در سال 89 به بیش از 33 میلیون و 693 هزار نسخه صادر شده توسط پزشکان عمومی، 31 میلیون و 785 هزار نسخه پزشکان متخصص و 2 میلیون 202 هزار نسخه صادر شده توسط دندانپزشکان از سوی مراکز دفتر اسناد پزشکی سازمان تامین اجتماعی رسیدگی شده است.