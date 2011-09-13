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۲۲ شهریور ۱۳۹۰، ۱۰:۴۷

گنابادی نژاد:

صندوق قرض الحسنه راسخون در مشهد افتتاح شد

صندوق قرض الحسنه راسخون در مشهد افتتاح شد

مشهد - خبرگزاری مهر: مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی از افتتاح صندوق قرض الحسنه راسخون در مشهد خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حجت گنابادی نژاد دوشنبه شب در مراسم افتتاحیه این صندوق که با حضور مدیر صندوق قرض الحسنه راسخون و جمعی از مسئولین و کارکنان اوقاف خراسان رضوی برگزار شد، اظهار کرد: براساس ماموریت ها و وظایف سازمان اوقاف داشتن یک سامانه علمی و منطقی مالی از ضرورت های روشن و قطعی است که از گذشته تاکنون مد نظر مدیران قرار گرفته است.

گنابادی نژاد تاکید کرد: در شرایط مختلف با اقتضاعات گوناگونی مواجه هستیم، همچنان که در ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی به دلائلی همه بانک های خصوصی تعطیل شد و مجموعه عملیات های مالی منحصر به بانک های دولتی شد.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی تصریح کرد: شاید اقتضاعات ابتدای انقلاب و هشت سال دفاع مقدس داشتن سامانه های مالی محدود و متمرکز بود و شاید همگان زیرمجموعه دولت بودن و در زمان خود توجیه داشته و قابل قبول بوده است.

وی ادامه داد: اما امروز مجموعه های مالی و اعتباری مختلف و گوناگونی در زمینه جمع آوری منابع مالی در حال فعالیت هستند.

گنابادی نژاد تصریح کرد: به طور یقین راه اندازی این صندوق از تدابیر و سیاست های درست و به جایی است که نماینده ولی فقیه و ریاست سازمان اوقاف کشور حجت الاسلام محمدی از بدو ورود در دستور کار خود قرار دادند و استفاده از صندوق راسخون از تدابیری بود که استان ها مکلف به اجرایی شدن این صندوق شدند.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی بیان داشت: هر کاری در ابتدای آغاز عملیات خود دچار محدودیت هایی است و به طور یقین این صندوق نیز که در مراحل ابتدایی کار خود به سر می برد دارای کمبود ها و محدودیت هایی است که به زودی رفع و شاهد بروز توانمندی های آن خواهیم بود.

وی با بیان اینکه تاسیس بانک وقف نیز در دستور کار سازمان قرار دارد، افزود: همچنین ایجاد بانک وقف برای استفاده از منابع مالی و امتیازات آن در دستور کار قرار دارد تا خدمات قابل قبولی را به بقاع ارائه شود.

در این مراسم، مدیر صندوق قرض الحسنه راسخون نیز گفت: این صندوق افتتاح شده در مشهد بیست و پنجمین شعبه صندوق قرض الحسنه راسخون در کشور است و سامانه ای است که بحث مالی سازمان اوقاف را مدیریت می کند.

حسین توکلی افزود: گرفتن مجوز برای این صندوق تک شعبه، یکسال و نیم به طول انجامید و در حال حاضر با تفاهم نامه ای که بین این صندوق و بانک ملی امضاء شده است، تمامی شعب بانک ملی، شعبه صندوق راسخون است و اعضای این صندوق با مراجعه به شعب بانک ملی می توانند کارهای بانکی مرتبط با این صندوق را انجام دهند.

کد مطلب 1406502

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