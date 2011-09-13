طرحهای اشتغالزایی و سرمایه گذاری در دیواندره حمایت می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سعدی نقشبندی صبح سه شنبه در جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان دیواندره با ابراز نگرانی از وضعیت کنونی سرمایه گذاری در این شهرستان گفت: نوع عملکرد برخی از مسئولان، فرهنگ سازی در زمینه سرمایه گذاران بومی و عدم برنامه ریزی درباره ی اولویت های سرمایه گذاری شهرستان، از اهم موانع رشد سرمایه گذاری است که باید با تلاش و پیگیری جدی برای رفع این مسائل گام برداشت.

وی در ادامه ضمن اشاره به برخی اولویت های سرمایه گذاری در شهرستان دیواندره گفت: با توجه به شرایط زیست محیطی و اقتصادی شهرستان، بخش کشاورزی یکی از زمینه های بسیار مهم برای توسعه سرمایه گذاری در شهرستان دیواندره است که متأسفانه کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

فرماندار شهرستان دیواندره یادآور شد: فرآورده های کشاورزی در شهرستان دیواندره دارای ظرفیت و پتانسیل اقتصادی بالا و خوبی برای سرمایه گذاری است، لذا انتظار می رود که کلیه مسئولان شهرستان آماده هر گونه همکاری با سرمایه گذاران فعال در این بخش و سایر بخشها باشند.

در ادامه این جلسه رئیس اداره کار و امور اجتماعی شهرستان دیواندره ضمن ارائه گزارشی از عملکرد شهرستان در زمینه ایجاد اشتغال تعهد شده در سال جاری گفت: با تلاش مسئولان از ابتدای سال جاری تاکنون، دیواندره با ایجاد هزار و 548 شغل و ثبت در سامانه رصد، موفق به کسب رتبه دوم استان در زمینه ایجاد اشتغال شده است.

وی در ادامه از عملکرد صندوق مهر امام رضا (ع)، آموزش فنی و حرفه ای، بازرگانی و راه و ترابری در زمینه تحقق اشتغال تقدیر کرد و خواستار تلاش بیش از پیش سایر دستگاه های اجرایی در زمینه شد.