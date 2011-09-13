مشوقهای جذب سرمایه گذاری خارجی در بخش کشاورزی فراهم است

علی قلمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه از حضور سرمایه گذاران غیر ایرانی و ایرانیان مقیم خارج از کشور استقبال می کنیم اظهار داشت: در حال حاضر بحران اقتصادی کنونی که دنیا را فرا گرفته، فرصت مناسبی است تا سرمایه گذاران داخلی و خارجی را برای سرمایه گذاری در زمینه های مختلف اقتصادی به خصوص در بخش کشاورزی جذب کند.

وی تصریح کرد: در همین زمینه خراسان شمالی که استانی تازه تاسیس است برای بهره مندی از این فرصت پیش قدم شده تا از این فرصت استفاده کند.

وی در ادامه مشوقهای تعریف شده در قانون برنامه پنجم توسعه برای حمایت از حضور سرمایه گذاران اتباء غیر ایرانی و ایرانیان مقیم خارج از کشور در فعالیتهای اقتصادی اشاره داشت و گفت: در این زمینه معافیتهای مالیاتی و برخورداری از نیروهای فارغ التحصیل، از جمله مهترین ابزارهای تعریف شده در جذب سرمایه گذاران است.

افزون بر این وی واگذاری صدور مجوز موافقتهای اصولی به استانها را از دیگر ابزارهای تشویقی بیان کرد و گفت: این دستور العمل فرایند دریافت موافقتهای اداری را کوتاه می کند.

قلمی همچنین به تشریح منابع مالی که برای بخش کشاورزی تامین و تزریق می شود پرداخت و در این خصوص گفت: 20 درصد از منابع حاصل از فروش نفت به صندوق توسعه ملی تزریق و در بخش کشاورزی هزینه می شود.

رئیس اداره سرمایه گذاری خارجی وزارت جهاد کشاورزی همچنین با اشاره به ردیف منابع کمک های فنی و اعتباری بخش کشاورزی، اظهار داشت: با افزایش منابع مالی این ردیف در سال جاری به 520 میلیارد ریال افزایش یافت.

این مسئول یاد آور شد: در سال جاری نیز 4.5 میلیارد دلار اعتبار به صندوق توسعه ملی و بانک کشاورزی برای تزریق در بخش کشاورزی اختصاص یافت.

علاوه بر این وی افزود: سالانه 37 میلیارد ریال منابع مالی در بانک های عامل برای بخش کشاورزی در گردش است.

وی در خصوص واردات و صادرات محصولات کشاورزی نیز اعلام کرد: از واردات محصولات کشاورزی غیر ضروری به داخل از کشور جلوگیری شده است.

رئیس اداره سرمایه گذاری خارجی وزارت جهاد کشاورزی یاد آور شد: در حال حاضر چهار میلیارد ریال از محصولات کشاورزی به خارج از ایران صادر می شود که در آینده این حجم باید به 7.7 میلیارد دلار برسد.

