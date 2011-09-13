اجرای بیمه تکمیلی هماهنگ بازنشستگان از مهرماه

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر خبازها در مورد بیمه تکمیلی بازنشستگان به مهر افزود: طی ماه های گذشته پس از بررسی های فراوان و مقایسه شرایط و پیشنهادات بیمه های مختلف در نهایت با بیمه دی به توافق رسیدیم و این شرکت بیمه ای، خدمات بیمه تکمیلی در زمینه مختلف را از ابتدای مهر ماه سال جاری به تمامی بازنشستگان ارائه می دهد.

خبازها تاکید کرد: از حقوق مهرماه یک میلیون و 500 هزار بازنشسته در سراسر کشور برای خدمات بیمه تکمیلی 6 هزار و 700 تومان کسر می شود و چنانچه فردی نخواهد از این بیمه استفاده کند دو ماه فرصت دارد تا انصراف خود را اعلام کند.

وی با اشاره به وجود قراردادهای متعدد کانون های بازنشستگان سراسر کشور با بیمه های مختلف گفت: با توجه به اینکه تاریخ پایان این قراردادها متفاوت است در ابتدای این برنامه ممکن است برخی اشکالات بوجود آید که لازم است با هماهنگی و مدیریت صحیح این دوره را پشت سر بگذاریم تا پس از رفع مشکلات اولیه تمامی بازنشستگان به نحو مطلوب از خدمات بیمه تکمیلی بهره مند شوند.