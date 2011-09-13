به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های روسیه، دیمیتری مدودف رئیس جمهوری روسیه در کنفرانس مطبوعاتی خود با دیوید کامرون در پاسخ به پرسشی درباره تلاش سازمان جاسوسی شوروی موسوم به کا.گ.ب برای استخدام کامرون گفت: کامرون اگر به استخدام جاسوسی روسیه در می آمد جاسوس خیلی خوبی می شد.

در این کنفرانس مطبوعاتی خبرنگار بی. بی. سی. از مدودف در باره تلاش کا.گ.ب در سال 1985 برای به خدمت گرفتن دیوید کامرون پرسید و از وی خواست تا نظر خود را درباره این مطلب اعلام کند.

مدودف در پاسخ گفت: کامرون می توانست جاسوس خوبی برای روسیه باشد.