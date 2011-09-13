نخست وزیر پاکستان تهران را ترک کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، یوسف رضا گیلانی که به منظور دیدار و گفتگو با مقامات عالی رتبه کشورمان به تهران سفر کرده بود، پس از انجام ملاقات های دوجانبه و چند جانبه با مقامات عالی رتبه کشورمان صبح امروز سه شنبه با بدرقه رسمی محمد رضا رحیمی در نهاد ریاست جمهوری، تهران را ترک کرد.



گیلانی در سفر دو روزه خود به تهران علاوه بر دیدار و گفتگو با معاون اول رئیس جمهور در خصوص مسائل مهم فی مابین، منطقه ای و بین المللی، با دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهور و علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی نیز دیدار و در خصوص گسترش روابط دوجانبه و چند جانبه بحث و تبادل نظر کرد.

