ایجاد دوره مهندسی فناوری ارشد در دانشگاه علمی کاربردی/ جزئیات پذیرش

به گزارش خبرنگار مهر، آیین نامه راه اندازی دوره مهندسی فناوری ارشد در دانشگاه جامع علمی کاربردی ابلاغ شد.

کسب برخی توانمندیهای دوره مهندسی فناوری ارشد

بر اساس محتوای این آیین نامه، در پایان هر دوره مهندسی فناوری ارشد دانش آموخته به تعدادی از توانمندی های مشترک و تخصصی دست می یابد که در این زمینه به دو موضوع اشاره شده است.

نخست اینکه دانش آموخته دوره مهندسی فناوری ارشد دانشگاه جامع علمی کاربردی به قابلیتها و توانمندیهای مشترک با زیرمجموعه های توانایی انتقال اطلاعات و تدریس، توانایی انجام فعالیتهای پژوهشی و تحقیقاتی و سایر موارد دست می یابد.

دوم اینکه دانش آموخته قابلیتها و توانمندیهای تخصصی از جمله توانایی تعیین استانداردها و ابزارهای لازم برای مقایسه، انتخاب و ارزش گذاری فناوری مورد نظر، توانایی انتقال فناوری با توجه به شرایط و ضوابط موجود، توانایی بومی سازی و تطبیق فناوریها با شرایط محیطی، اقتصادی و فرهنگی کشور و سایر موارد را می تواند با گذراندن این دوره کسب کند.

اعلام برنامه های درسی

بر اساس این آیین نامه، دوره های مهندسی فناوری ارشد مبتنی بر نظام واحدی است. مجموع واحدهای هر دوره بین 30 تا 32 واحد و طول مدت دوره حداکثر 5/2 سال و مشتمل بر 5 نیمسال تحصیلی است.

با توجه به قابلیتها و توانمندیهای مشترک و تخصصی، دروس به مجموعه دروس نظری پیشرفته و مجموعه دروس عملی تقسیم می شوند.

مجموعه دروس نظری پیشرفته مشتمل بر دروسی است که منجر به توانمندیهای مشترک و تخصصی خواهد شد و سرانجام مجموعه دروس عملی شامل سمینار، پروژه گروهی و پروژه تخصصی است که سهم هر یک از این مجموعه ها بر اساس واحد مطابق این جدول است.

مجموعه دروس نظری و عملی مهندسی فناوری ارشد

مجموعه ها تعداد واحدها مجموعه دروس نظری پیشرفته

(مشترک و تخصصی)

14-12 واحد مجموعه دروس عملی

(سمینار، پروژه گروهی و پروژه تخصصی)

18-20 واحد

تبصره دوره های درسی مهندسی فناوری ارشد

بر اساس این آیین نامه، 5 تبصره در این دوره های درسی در نظر گرفته شده است.

طبق تبصره 1، در موارد خاص طول مدت دوره می تواند به 3 سال افزایش یابد، براساس تبصره 2، با توجه به ماهیت دوره و شرایط خاص هر یک از حوزه های شغلی، اجرای مجموعه دروس فوق از انعطاف پذیری برخوردار است که جزئیات نحوه اجرا در برنامه درسی تعیین می شود.

تدوین هر برنامه درسی توسط کمیته برنامه ریزی متشکل از نماینده دستگاه متقاضی (متخصص حوزه شغلی مورد نظر)، نماینده دانشگاه (متخصص برنامه ریزی درسی) و 2 تا 3 نفر از متخصصان حوزه به تشخیص دانشگاه انجام می پذیرد از مشخصات تبصره 3 است.

در تبصره 4 دانشگاه می تواند بر اساس نیاز کشور دوره مهندسی فناوری ارشد را تعریف کرده، با تشکیل کمیته برنامه ریزی نسبت به تدوین برنامه درسی مورد نیاز اقدام کند و پس از تصویب برنامه درسی در شورا زمینه اجرای آن را به کمک دستگاه متقاضی فراهم کند.

همچنین طبق تبصره 5، برنامه های درسی پس از تصویب در شورا قابل اجرا است.

جزئیات شرایط پذیرش دانشجو

شرایط پذیرش دانشجو و انتخاب ورودی در دوره های مهندسی فناوری ارشد در آیین نامه این دوره در نظر گرفته شده است.

داشتن مدرک کارشناسی مرتبط و حداقل 3 سال تجربه و سابقه کار فنی (صنعتی) و تخصصی مرتبط، دو شرط پذیرش در دوره مهندسی فناوری ارشد دانشگاه جامع علمی کاربردی است.

پذیرش دانشجو متناسب با میزان نیاز و لحاظ اولویت، حسب چارچوب سیاستهای دانشگاه با توافق دستگاه بهره ‌بردار انجام می شود.

مصاحبه حضوری در پذیرش دانشجو انجام می شود و در تبصره 9 این آیین نامه تاکید شده است پذیرش در هر دوره تابع شرایط عمومی و اختصاصی آن دوره است.