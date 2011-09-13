نخستین سمپوزیوم معماری و شهرسازی آغاز به کار کرد

به گزارش خبرنگار تجسمی مهر، بعد از ظهر روز گذشته موزه امام علی(ع) میزبان معماران و دانشجویان معماری ایران و ایتالیا بود تا نخستین سمپوزیوم معماری و شهرسازی با محوریت طراحی مرکز محله در شهر تهران را آغاز کنند.

در این مراسم پس از خوشامدگویی بنی‌هاشمی مدیر موزه امام علی(ع)، امیر محمدخانی رئیس دانشکده معماری دانشگاه سوره پس از خیرمقدم به میهمان این سمپوزیوم اظهار کرد: بشر مدیون تاریخ و تمدن ملت ایران و ایتالیا است. این دو کشور در آینده نیز نقش مهمی در پیشبرد تمدن بشری ایفا خواهد کرد.

وی افزود: در این سمپوزیوم دو گروه از معماران با دو نگاه متفاوت به یک هدف مشترک خواهند رسید که بی‌شک همکاری معماران این دو کشور در معماری جهان نیز تاثیرگذار خواهد بود.

در ادامه این مراسم، پروفسور دی جورجو رئیس مدرسه معماری دانشگاه ساپینزا ایتالیا گفت: این سمپوزیوم مبانی مختلفی را در رابطه با شهرسازی و معماری شهر در نظر گرفته است. امیدوارم این سمپوزیوم شروع برنامه‌های مشترک دیگری با معماران ایرانی باشد و تبادل فرهنگی مناسبی بین دو ملت برقرار شود.

همچنین پروفسور باربرا استاد دانشگاه ساپینزا نیز در این مراسم ابراز کرد: من سفرهای بسیاری به ایران داشته‌ام و با فرهنگ این کشور آشنا هستم. کشور ایران با تمدنی بزرگ، همواره من را شیفته خود کرده است به گونه‌ای که من احساس می‌کنم در ایتالیا سفیر فرهنگی ایران هستم چرا که سعی کرده‌ام دانشجویان ایتالیایی را شیفته فرهنگ ایرانی کنم.

در این سمپوزیوم قرار است با حضور شش نفر از اساتید برجسته رشته معماری کشور ایتالیا و همچنین 28 نفر از دانشجویان دکترای معماری این کشور به همراه 30 نفر از دانشجویان برتر معماری ایران وتعدادی از اساتید بنام معماری کشورمان، تا 28 شهریورماه به طراحی برخی از محلات قدیمی تهران می‌پردازند.