مراسم تقدیر از چهار هنرمند در ایوان شمس برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم نکوداشت پانزدهمین جشن سینمای ایران شب گذشته همزمان با روز ملی سینما 21 شهریور باحضور هنرمندانی همچون محمد مهدی عسگرپور، فرهاد توحیدی، رضا کیانیان، رضا میرکریمی، احمدرضا احمدی، ویشکا آسایش، صابر ابر، رسول صدرعاملی، رویا تیموریان، شهاب حسینی، همایون ارشادی و ... برگزار شد.

در ابتدای این مراسم که اجرای آن را حسین پاکدل بر عهده داشت نماهنگی از علیرضا زرین مدیر سابق کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان که جایزه ویژه مرحوم سیف‌الله داد را قرار بود در این مراسم دریافت کند به نمایش درآمد.

فرهاد توحیدی رئیس هیئت مدیره خانه سینما در ادامه عنوان کرد: جشن سینمای ایران هر ساله از چهار هنرمند طی مراسمی تجلیل می‌کند. یکی از این بزرگداشت ها به اهدای جایزه مرحوم سیف‌الله داد اختصاص دارد که به فردی اهدا می‌شود که به صنعت سینما خدماتی رسانده است و سه جایزه دیگر نیز به سینماگرانی که در طول فعالیت هنری خود خدمات ویژه‌ای داشته‌اند، تقدیم می‌شود.

پس از صحبت‌های کیومرث پوراحمد دبیر پانزدهمین جشن سینمای ایران درباره این چهارشخصیت هنری که قرار بود امشب در این مراسم تجلیل شوند و ذکر خاطره، سید محمد بهشتی بر روی صحنه آمد و گفت: صحبت‌های آقای پوراحمد و نماهنگی که پخش شد را دیدم و لذت بردم. شاید درباره مدیریت زرین خیلی اغراق کردند به طوری که گویا ایشان اگر مدیریتشان ادامه پیدا می‌کرد امروز ما مشکل صنایع، مشکل ترافیک، مسائل و معضلات زیادی را نداشتیم.

وی افزود: حقیقتاً اگر ایشان هنوز در مدیریت حضور داشتند ما ترافیک، مشکلات کشاورزی، صنعت و ... نداشتیم. وجود افرادی مانند آقای زرین برای اینکه همه چیز درست شود کفایت می‌کند. خداحفظشان کند. ایشان مدیریت زرین در طبع دارند. خدا کند تعداد زرین‌ها زیاد شود تا ما از این نوع مدیریت ها بیشتر داشته باشیم.

به دعوت حسین پاکدل، احمد مسجدجامعی عضو شورای شهر تهران بر روی صحنه حاضر شد و عنوان کرد: از خانه سینما و آقای پوراحمد که بعد از سالهای طولانی به جایگاه زرین توجه کردند سپاسگزارم. سینما محصول شرایط سخت و دشوار بوده است ایشان هم در شرایط دشواری این کار را کردند. باز هم از شما تشکر می‌کنم که از مدیری تجلیل می‌کنید که با کمال بزرگی وقتی احساس کرد شرایط کار وجود ندارد به راه دیگری رفت. امشب را به آقای زرین تبریک می‌‌گویم.

محمد مهدی عسگرپور مدیرعامل خانه سینما در ادامه گفت: از طرف جامعه اصناف سینمای ایران روز ملی سینما را تبریک می‌گویم. دلایل نکوداشت عزیزان را آقای پوراحمد عنوان کردند. باید این اتفاق می‌افتاد حتی اگر موقعیت خوبی در مدیریت فرهنگی داشتیم که نداریم. آقای زرین دوره‌ای را مدیریت کردند که هنوز سینما پایش را روی دوش آن زمان می ‌گذارد.

وی ادامه داد: به مناسبت روز ملی سینما از همه خانواده سینما خواهش می کنم در مجموعه ستاد اجرایی خانه سینما به ما کمک کنند تا پیگیر بعضی از برنامه هایی که در دستور کار دولت است ولی انجام نمی‌دهد مانند بیمه بیکاری، بحث امنیت شغلی ما را کمک کنند. اگر همه موافق باشند خودمان این موضوع را دنبال می‌کنیم. دولت می‌تواند بیمه هنرمندان و مستضعفان دنیا را حمایت کند. ما در همان خانه سینما برای همکاران خودمان این مسایل را پیگیری می‌کنیم.

علیرضا زرین به هنگام دریافت جایزه ویژه سیف‌الله داد گفت: از تمام شما برگزارکنندگان و حمایت کنندگان این مراسم تشکر می‌کنم. وقتی قرار شد من در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان فعالیت کنم شرایط خاصی حکمفرما بود. من فقط 25 سال داشتم. تازه از سربازی آمده بودم و تجربه مدیریت نداشتم. قطعاً حضور در چنین مجموعه‌ای برایم سخت بود.

وی افزود:‌ اما لطف خدا شامل حال من شد. با وجود تمام اختلافات زیادی که در آن زمان وجود داشت، توانستیم مشکلات را مرتفع کنیم. من زیر میز مدیرعامل قبلی در روز اول حضورم نوشتم کارهای خوب مدیر قبلی را به من یادآوری کنید، اگر عرضه داشتم انجام می‌دهم. کار وی هم در آن مقطع تولید فیلم، تئاتر، نوار، کتابداری و ... بود.

زرین با اشاره به دوره مدیریت خود عنوان کرد: من حتی قبل از انقلاب سینما نیز نرفته بودم. طول مدتی که سرپرستی کانون را بر عهده داشتم تلاش کردم به کسانی که می خواهند کار کنند کمک کنم، ولی هیچ وقت در کار آنها دخالت نکردم. من نه کتابی برای کودکان نوشته بودم و نه فیلمی برای آنها ساخته بودم. فقط هماهنگی‌ها را انجام می دادم زیرا به این تئوری معتقدم که خواستن توانستن است.

وی ادامه داد: در تمام کارهایی که در طول این 13 سال انجام دادم با امضای ذیحساب و بدون اجازه از مراتب ذیربط نبوده است. همه چیز طبق احکام اسلامی و ضوابط کارشناسی انجام شد. تلاش کردیم در زمینه ادبیات کودک، تئاتر عروسکی، ایجاد کتابخانه، تولید فیلم و ... از کارشناسانی که حرفه‌ای بودند استفاده کنیم. برای تولید فیلم از شورای انقلاب مجوز دریافت کردیم. تمام این اتفاقات را در آن شرایط و شرایط آن روزها لطف خدا می دانم و بدانید هیچکدام غیرقانونی نبوده‌‌اند. از تمام کسانی که باعث برگزاری این مجلس شدند تشکر می‌کنم. خدا را شکرگذارم که توانستم به وظیفه شرعی خود عمل کنم.

در ادامه پس از پخش نماهنگ داود رشیدی بازیگر سینمای ایران رسول صدرعاملی بر روی صحنه حاضر شد و عنوان کرد:‌ سال 60 با رشیدی اولین فیلمم را کار کردم. وقتی به تمام این سالهایی که گذشته است نگاه می کنم فقط آرزو می‌کنم که تمام کسانی که از همان سالها تا الان بودند، باشند نه در چند دسته و نه در چند گروه.

وی افزود: رشیدی در خانواده فرهنگی بزرگ شد و از دانش آکادمیک بهره برد. او زلال، شفاف و روشن با همه ارتباط برقرار می‌کرد. همیشه در کنار وی احساس امنیت می‌کردیم. او دوست محکمی است که می‌توان به او تکیه کرد. امیدوارم سالها در کنار هم کار کنیم مانند زمان فیلم "رهایی" و "گلهای داودی" .

جعفر والی که برای جایزه رشیدی بر روی صحنه حاضر شد، گفت: چقدر خوب است که آدم درباره دوست حرف بزند. اولین کار تئاتری را با هم شروع کردیم با نام "می‌خوای با من بازی کنی". تجربه بزرگی بود زیرا رشیدی با یک آگاهی دیگری به ایران برگشته بود و برای ما یک غنیمت به شمار می‌رفت زیرا از او بسیار می‌آموختیم . رشیدی انسان صحنه بود. شرف هنر را می‌فهمید و با اطمینان خاطر به عنوان یک هنرمند کار می کرد.

فخیم زاده نیز در ادامه عنوان کرد: خیلی‌ها امروز اینجا هستند که شاگرد وی بودند. سالهاست که او درس نمی‌دهند من مستقیماً شاگرد او بودم و به آن افتخار می‌کنم.

مریلا زارعی افزود: کوچکتر از آن هستم که درباره بزرگواری مانند رشیدی حرف بزنم. اینجا هستم به خاطر چند سال تجربه کار صنفی که در کنار ایشان در انجمن بازیگران سینمای ایران دارم. از وی درس درستی، راستی، صداقت آموختم. اگر بخواهم صفات وی را بگویم حمل بر اغراق می‌شود ایشان اصول را به ما یاد دادند. گواه همه این صحبت‌ها چهره‌های جوانی هستند که با تمام مشغله به احترام آقای رشیدی امشب به اینجا آمدند. به نمایندگی از همه بازیگران سر تعظیم فرود می‌آورم.

داود رشیدی به همراه احمدرضا احمدی بر روی صحنه حاضر شد و گفت: از خانه سینما تشکر می کنم و افتخار می کنم که عضو کوچکی از این خانه هستم.

احمدی نیز در ادامه عنوان کرد: من به دلیل بیماری‌هایی که دارم زیاد از خانه بیرون نمی‌آیم. داود رشیدی با امشب درست سه بار است که طی این سالها من را از خانه بیرون کشیده است. دو بار برای اجرای نمایش‌هایش و یک بار هم برای مراسم امشب که در کنار شما هستم. بعد از دیدن نمایش "منهای دو" تصمیم گرفتم نمایشنامه‌ای بنویسم. بارها آن را به نگارش درآوردم و به رشیدی دادم تا مطالعه کند. بعد از چندین بار نوشتن محمد چرمشیر وارد کار شد و حالا قرار است فروردین سال آینده اجرا شود. امشب می‌خواهم به او بگویم شش نمایشنامه دیگر نیز در راه است.

در ادامه مراسم علی دهکردی به نمایندگی انجمن بازیگران خانه سینما پیامی را به عنوان تقدیر و تشکر از وی برای حاضرین قرائت کرد.

ادامه دارد......