جایزه بزرگ معلولان روز چهارشنبه در آفتاب انقلاب برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت های جایزه بزرگ معلولان با حضور 90 ورزشکار زن و مرد از ساعت 8:30 تا 13 روز چهارشنبه در مجموعه آفتاب انقلاب تهران برگزار خواهد شد.

بهمن رضایی، رئیس انجمن دو و میدانی معلولان، در این خصوص اظهار داشت: این رقابت ها در تمام ماده های پرتابی نشسته و ایستاده برگزار می شود و جایزه نفرات برنده هم یک میلیون تومان خواهد بود. ماده های دو هم باید در رکوردگیری حضور پیدا کنند چراکه ما قرار است پس از آن در مسابقات قطع عضو امارات شرکت کنیم و از این طریق رفته رفته ترکیب تیم خود را برای پارالمپیک 2012 لندن خواهیم شناخت.