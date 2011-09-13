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۲۲ شهریور ۱۳۹۰، ۱۰:۵۱

بهره‌برداری از سامانه‌های رزم متحرک در رزمایش فداییان حریم ولایت

بهره‌برداری از سامانه‌های رزم متحرک در رزمایش فداییان حریم ولایت

سخنگوی سومین رزمایش فدائیان حریم ولایت گفت: امروز در مرحله دیگری از این رزمایش نیروی هوایی ارتش از سامانه های مختلف از جمله سامانه های رزم متحرک بهره برداری می کند و تاکتیکهای متنوع و عملیات غافلگیری به اجرا در می آید.

به گزارش خبرگزاری مهر ، امیر سرتیپ چیت فروش امروز سه شنبه در محل پایگاه هوایی شهید فکوری در تبریز با اعلام این خبر افزود: هواپیماها در سه دسته پروازی امروز پیش از طلوع آفتاب در منطقه غرب و شمال غرب کشور با محوریت پایگاه هوایی شهید فکوری اهداف از پیش تعیین شده را هدف قرار دادند.

وی گفت: هواپیماهای مختلف با کارآمدی متفاوت از نقاط گوناگون در این رزمایش حضور دارند، به ویژه انواع شرقی و غربی آن و هواپیما هایی که بومی شده اند.
 
چیت فروش افزود: در این رزمایش به موضوع تمرکز قوا نیز توجه می شود و در این مرحله تمرکز قوا با روند وحدت فرماندهی با حضور همه فرماندهان اجرا می شود.
 
وی افزود: سامانه های رزم متحرک ، کنترل و فرماندهی نیز در منطقه حضور دارند که به دست توانای فرزندان انقلاب آماده شده است و امروز بهره برداری می شوند.
 
سخنگوی سومین رزمایش فدائیان حریم ولایت تأکید کرد: امروز نمایش رزم جدید در منطقه شمال غرب است.
 
 
کد مطلب 1406517

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