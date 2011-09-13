برگزاری اختتامیه اجلاس مجمع جهانی اهل بیت با سخنرانی لاریحانی

به گزارش خبرنگار مهر، پنجمین اجلاس مجمع جهانی اهل بیت(ع) که از روز یکشنبه 20 شهریور با حضور بیش از 800 نفر از اندیشمندان شیعی داخلی و خارجی از 120 کشور جهان در سالن اجلاس سران تهران آغاز شد، فردا چهارشنبه 23 شهریور طی مراسمی پایان می یابد.

بر اساس این گزارش، دکتر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی سخنران ویژه مراسم پایانی پنجمین اجلاس مجمع جهانی اهل بیت(ع) خواهد بود.

همچنین نتایج کمیسیونهای 9 گانه این اجلاس که شامل کمیسیون منطقه ای آفریقا، آمریکا، آسیا عربی و آسیای میانه، زنان و 3 کمیسیون اقتصادی، سیاسی-حقوقی و فرهنگی- تبلیغی است، در جلسه عمومی بیان خواهد شد.



براساس پیش بینی‌ها این نتایج در شوراهای عالی مطرح و مورد تصویب قرار می گیرند و زمینه های اجرایی آنها در مجمع برای 4 سال آینده فراهم خواهد شد.

مراسم اختتامیه پنجمین اجلاس مجمع جهانی اهل بیت(ع) فردا چهارشنبه 23 شهریور ماه از ساعت 18 در سالن اجلاس سران تهران برگزار می شود.