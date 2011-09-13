اخبار کوتاه ورزشی آذربایجان غربی

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین دوره مسابقات شنای جانبازان و معلولان شمالغرب کشور از امروز در ارومیه برگزار می شود که در این مسابقات 85 شناگر از استانهای آذربایجان شرقی، غربی، زنجان، کردستان، اردبیل و همدان حضور دارند.

شرکت کنندگان در رشته های 50 و 100 متر کرال سینه، 50 و 100 متر کرال پشت، 50 و 100 متر قورباغه، 50 و 100 متر پروانه و 150 و 200 متر تیمی و انفرادی رقابت خواهند کرد.

24 شناگر از آذربایجان غربی در قالب دو تیم الف و ب در این رقابتها حضور دارند، که از این تعداد، دو نفر سالم تن و 22 شناگر دیگر در گروه بندی 5 F و 10 F قرار دارند، نفرات و تیمهای برتر این رقابتها به مسابقات قهرمانی کشور راه می یابند که این مسابقات به مدت سه روز در استخر مجموعه ورزشی شهید رجایی ارومیه برگزار می شود.

افتتاح ساختمان آکادمی تنیس ارومیه با حضور معاون استاندار

ساختمان آکادمی تنیس ارومیه در پایان مسابقات بین المللی تنیس ITF با حضور معاون سیاسی و اجتماعی استانداری آذربایجان غربی به بهره برداری رسید.

ساختمان آکادمی تنیس ارومیه پس از پایان مسابقات تنیس بین المللی ITF جوانان که با قهرمانی تنیسورهای شایسته کشورمان به پایان رسید، با حضور ابراهیم فتح الهی معاون سیاسی و اجتماعی استانداری آذربایجان غربی افتتاح و به بهره برداری رسید.

ساختمان آکادمی تنیس ارومیه با مساحت 150 متر مربع شامل دفتر هیئت تنیس استان، اتاق کمیته های هیئت، رختکن، بوفه بوده که با مساعدت های اداره کل ورزش و جوانان، اداره ورزش و جوانان شهرستان ارومیه و هیئت تنیس آذربایجان غربی با اعتباری بالغ بر 600 میلیون ریال به بهره برداری رسید.

با افتتاح آکادمی تنیس ارومیه، فعالیت ها و برنامه های مختلف تقویم ورزشی هیئت تنیس استان به خصوص در زمینه استعداد یابی، آموزش مربیان، داوران و بازیکنان و برگزاری مسابقات لیگ با انسجام و برنامه ریزی کاملا مطلوبی انجام خواهد شد.

دو برد و یک باخت حاصل کار بانوان بسکتبالیست هیئت ارومیه

تیم بانوان هیئت ارومیه در مرحله نخست رقابتهای لیگ دسته یک باشگاههای کشور به دو برد و یک باخت دست یافت، مرحله نخست این مسابقات در گروه "ب" با حضورهفت تیم در تهران برگزار و تیم آذربایجان غربی به مصاف حریفان رفت.

این تیم در نخستین دیدار در برابر هیئت همدان شکست خورد، ولی در دیگر دیدارها به ترتیب در برابر تیمهای هیئت فارس و طائرپور تهران موفق به شکست حریفان شد.

مرحله دوم این مسابقات 29 شهریور ماه جاری به میزبانی استان البرز پیگیری و در مهمترین آنها تیم ارومیه به مصاف تیمهای خرامان تهران، بسیج شهرداری کرج و هیئت چهارمحال و بختیاری خواهد رفت این تیم در مرحله سوم این رقابتها یازدهم مهرماه امسال میزبان تیمهای حاضر در این گروه خواهد بود.

رقابتهای لیگ دسته یک بسکتبال بانوان کشور امسال با حضور 14 تیم در دو گروه هفت تیمی برگزار می شود.