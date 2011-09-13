به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات تنیس باشگاه‌های استان قم با شرکت تیم‌های مدعی از سراسر استان به همت هیئت تنیس قم برگزار شد تا در نهایت چهره تیم‌های اول تا سوم این دوره از رقابت ها که در سطح بسیار بالایی به انجام رسید، مشخص شود.



تیم تنیس فرنان که نماینده هیئت تنیس استان قم در رقابت‌های لیگ تنیس باشگاه‌های کشور بود و برای کسب جواز صعود به لیگ دسته اول به مصاف حریفان رفت تا این مهم با کسب دو پیروزی در مرحله گروهی و دو پیروزی در مراحل دوم و نیمه نهایی محقق کند، در مسابقات استانی نیز خوش درخشید تا یکه تاز تنیس قم لقب بگیرد.



مسابقات تنیس قهرمانی باشگاه های استان قم امسال فراتر از انتظاری که هیئت تنیس قم داشت، مورد استقبال تیم های فعال تنیس قم قرار گرفته بود و بر همین اساس 14 تیم در مرحله گروهی این دوره از پیکارها برای کسب مقام های اول تا سوم رقابت کردند.



این رقابت‌ها در مرحله نخست در دو گروه هفت تیمی به شکل دوره‌ای برگزار شد که در نهایت از هر گروه دو تیم موفق به کسب جواز حضور در مرحله نهایی شدند و سرانجام نیز تیم‌های تنیس فرنان قم، پاسارگاد ایرانیان و لوازم ورزشی ایران در جایگاه های اول تا سوم ایستادند.



تیم تنیس فرنان قم در حالی موفق به کسب مقام قهرمانی رقابت های تنیس مردان باشگاه های استان قم شد که خرداد ماه امسال با شرکت در مسابقات لیگ دسته دوم تنیس باشگاه های کشور و کسب مقام قهرمانی، جواز صعود به لیگ دسته اول این رشته را کسب کرد.



در راه صعود به پیکارهای لیگ دسته اول تنیس باشگاه های کشور، تیم فرنان قم بعد از صعود از مرحله گروهی در مرحله دوم با موفقیت حریف خود را از پیش رو برداشت و در نیمه‌نهایی نیز با اقتدار موفق به شکست تیم تنیس تهران شد و به مسابقه پایانی راه یافت که در دیدار نهایی نیز موفق شد با نتیجه 2 بر یک از سد تیم کرمان بگذرد.



بدین ترتیب تیم‌های تنیس فرنان قم و هیئت کرمان با کسب عناوین قهرمانی و نایب قهرمانی مسابقات لیگ باشگاه‌های کشور به رقابت‌های لیگ دسته اول تنیس باشگاه‌های کشور صعود کردند، ضمن اینکه در مرحله گروهی مسابقات لیگ باشگاه‌های کشور، تنیسورهای تیم فرنان قم با تیم‌های هیئت یزد و ابرای مشهد هم‌گروه بودند که در پایان بازی‌های مرحله گروهی با کسب برتری قاطع برابر هر دو تیم به مرحله دوم صعود کردند.



تنیسورهای تیم فرنان قم در نخستین بازی خود به مصاف تیم هیئت یزد رفتند و در پایان با نتیجه 3 بر صفر برتری در این دیدار را از آن خود کردند، ضمن اینکه در دومین دیدار نیز توانستند تیم تنیس ابرای مشهد را با همین نتیجه شکست داده و راهی مرحله بعد شوند.



در ترکیب تیم تنیس فرنان قم در مسابقات لیگ باشگاه‌های کشور و در راه صعود به لیگ دسته اول کشور، حسین لطفی، سجاد الماسی، امیر دانشور، کاظم حسین‌زاده و احسان نوری‌زاده برای کسب موفقیت در جواز صعود برابر حریفان به میدان رفتند.

