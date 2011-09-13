جوکوویچ قهرمان مسابقات اوپن آمریکا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نوواک جوکوویچ مرد شماره یک تنیس جهان موفق در یک جدال دیدنی و نفس‌گیر که چهار ساعت و 10 دقیقه به طول انجامید با نتیجه 3 بر یک و با نتایج 6-2، 6-4، 6-7 و 6-1 رافائل نادال اسپانیایی و مرد شماره دو تنیس جهان را شکست داد.

این اولین عنوان قهرمانی جوکوویچ در اوپن آمریکاست. او پیش از این دو بار تا فینال رقابتها بالا آمده بود اما نتوانسته بود عنوان قهرمانی را از آن خود کند. سال گذشته او در فینال بازی را به همین نادال واگذار کرده بود. این سومین عنوان قهرمانی در گرند اسلم فصل برای جوکوویچ بود، او در اوپن استرالیا و ویمبلدون نیز عنوان قهرمانی را از آن خود کرده بود.

جوکوویچ بعد از کسب سومین گرند اسلم فصل خود در کنفرانس خبری و در گفتگو با خبرنگاران گفت:" حس فوق العاده ایست. این سومین گرند اسلم من بود و از اینکه عنوان قهرمانی را کسب کرده ام بسیار خوشحالم. نادال تنیسور بزرگی است و هر وقت با او بازی می کنم کار بسیار سختی در پیش دارم."