به گزارش خبرگزاری مهر، علی دوستی‌مهر پس از پیروزی تیمش برابر فلسطین ضمن بیان مطلب فوق گفت: فلسطین تیم بسیار خوبی بود و در نیمه اول برای ما مشکل ساز شد. ما توقع چنین بازی خوبی از این تیم را نداشتیم اما تیم ما هم بازی خوبی را به نمایش گذاشت.

وی با بیان اینکه بازیکنان فلسطین 90 دقیقه دویدند و فکرش را نمی کردیم این تیم اینقدر دونده باشد، افزود: به نظرم این تیم در آینده حرف‌های بسیاری برای گفتن در فوتبال آسیا خواهد داشت، حتی آنها در روزهای آینده هم می‌توانند مقابل قطر و عراق نتیجه خوبی بگیرند.

سرمربی تیم فوتبال نوجوانان کشورمان اضافه کرد: گرچه فلسطین هم تیم قدرتمندی نشان داد اما ایران بازی جانانه، محکم و به یادماندنی را ارائه کرد. البته به نظر من ایران زود به گل رسید و این باعث شد تا شیرازه حریف از هم بپاشد.

دوستی‌مهر در پاسخ به سوال خبرنگار شبکه الریاضیه عراق مبنی بر اینکه وضعیت گروه را چطور می‌بیند، تاکید کرد: گروه یک گروه بسیار سخت است زیرا هم قطر تیم قدرتمندی است و هم عراق میزبان هم در نخستین بازی مقابل بنگلادش مدعی نشان داد. باز هم می‌گویم فلسطین هم می‌تواند شانس صعود از گروهش را داشته باشد.

وی با بیان اینکه هنوز زود است درباره وضعیت گروه قضاوت کنیم، خاطرنشان کرد: امروز اعلام می‌کنم این گروه، گروه مرگ است زیرا سابقه نداشته ما در مرحله مقدماتی برای صعود کار سختی داشته باشیم.

سرمربی تیم فوتبال نوجوانان کشورمان در پایان گفت: بازیکنان ما بسیار تلاش کردند و فوق العاده بودند تا توانستیم تیم خوب و پر قدرت فلسطین که شانس صعود دارد، را شکست دهیم. شماره‌های 5، 24 و 29 این تیم فراتر از آسیا نشان دادند و حتی در آینده می‌توانند در لیگ‌های اروپایی باز کنند.

سرمربی فلسطین هم در این نشست خبری گفت: تیم ایران، تیم بسیار بزرگی است و من این پیروزی را به آنها تبریک می‌گویم. ما خیلی زود گل خوردیم و به همین دلیل کارمان سخت شد. البته متاسفانه داور چند اشتباه داشت و حداقل باید دو بازیکن ایران را از زمین اخراج می کرد. آنها از نظر بدنی، تکنیکی و تاکتیکی از ما برتر بودند و پیروزی حقشان بود اما نه با پنج گل. ما وقت زیادی برای آماده سازی نداشتیم اما بازی به بازی به بهتر خواهیم شد.

دیدار تیم‌های فوتبال نوجوانان ایران و فلسطین در مرحله انتخابی مسابقات قهرمانی نوجوانان آسیا با برتری 5 بر صفر تیم نوجوانان کشورمان به پایان رسید.