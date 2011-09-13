به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی اعلایی در جلسه هماهنگی ساخت موزه دفاع مقدس در ایلام با اشاره به مؤلفه ها و پتانسیل های دفاع مقدس در استان گفت: ساخت موزه گردشگری دفاع مقدس از نیازهای فرهنگی استان است .

وی اظهار داشت: سرمایه های گردشگری استان مستعد کار ملی و فرا ملی است که با تلفیق آن به بخش گردشگری و میراث فرهنگی تأثیر بسزایی در جذب گردشگران داخلی و خارجی و همچنین توسعه استان خواهد داشت .

استاندار ایلام با اشاره به تفاوت استان ایلام با استانهای دیگر درزمینه آثار جنگ وساخت موزه دفاع مقدس، بیان داشت: به دلیل وجود آثاربکرو دست نخورده و همچنین جاذبه های گردشگری دوران دفاع مقدس، این استان حال وهوای خاصی برای گردشگران دارد .