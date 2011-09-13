به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی اعلایی در جلسه هماهنگی ساخت موزه دفاع مقدس در ایلام با اشاره به مؤلفه ها و پتانسیل های دفاع مقدس در استان گفت: ساخت موزه گردشگری دفاع مقدس از نیازهای فرهنگی استان است.
وی اظهار داشت: سرمایه های گردشگری استان مستعد کار ملی و فرا ملی است که با تلفیق آن به بخش گردشگری و میراث فرهنگی تأثیر بسزایی در جذب گردشگران داخلی و خارجی و همچنین توسعه استان خواهد داشت.
استاندار ایلام با اشاره به تفاوت استان ایلام با استانهای دیگر درزمینه آثار جنگ وساخت موزه دفاع مقدس، بیان داشت: به دلیل وجود آثاربکرو دست نخورده و همچنین جاذبه های گردشگری دوران دفاع مقدس، این استان حال وهوای خاصی برای گردشگران دارد.
وی با تأکید بر ضرورت وجود یک نقشه راه متناسب با ظرفیتهای استان برای فرآیند اجرایی ساخت موزه دفاع مقدس، تصریح کرد: باید با تدوین یک نقشه راه برای ترویج فرهنگ دفاع مقدس مخاطب از نزدیک با اثرات جنگ و فرهنگ دفاع مقدس آشنا شود و هنگام خروج از استان از این مهم تاثیر لازم پذیرفته باشد.
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