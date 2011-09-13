اجرای"پایکوبی اسبها، پشت پنجره" در پارکینگ تالار وحدت

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش"پایکوبی اسبها، پشت پنجره" نیمه مهرماه در پارکینگ تالار وحدت اجرا می‌شود. در اجرای این نمایش که یک پروژه نمایشی اجرایی بین رشته ای متشکل از ملاقات نمایش، چیدمان، موسیقی، فیلم، طراحی، فضاسازی نوری و ربوتیک است، مانند کارهای قبلی گروه، از عناصرموجود در فضا، جهت ایجاد موقعیت‌های نمایشی و خلق لحظه استفاده شده است.

این نمایش کاری از گروه هنری" نوآر" است که درزمینه‌های مختلف هنری از جمله اجرا، فیلم،عکس، فضاسازی، برگزاری کارگاه و... از سال 85 کار خود را آغاز کرده است. کارهای این گروه بر پایه بداهه سازی موسیقی و اجراهای محیطی شکل می گیرد. تمرینها و شکل گیری اجراهای این گروه به شیوه ی بداهه پردازی و بازی، در بستری موسیقایی ساخته شده ودرمحیط‌های مختلف براساس معماری وچیدمان فضا طراحی شده است.

طراح هنری"پایکوبی اسبها، پشت پنجره" مینا بزرگمهر است. متن نمایش توسط کارگردان و مینا بزرگمهر شکل گرفته است. فضاسازی صوتی واجرای موسیقی بر عهده فرشاد فزونی است.عوامل گروه عبارتند: سارا سجادی، دستیارکارگردان و برنامه ریز، رضا بهجت، طراح نورو پیمان پورحسین ، طراح پوستروبروشورتین.

دیگر اجراگران این پروژه ، سارا سجادی، مهدی ترکمان، مهرداد همراهی، امیر حسین پاکروان، پیام حاج بابایی، ژوبین عسکریه، دریا محب علیان هستند که در کنار خانه طراحی، گروه تجسمی تهران کارناوال و روبوتیک زاهدان این اجرای بینا رشته ای را شکل داده اند.