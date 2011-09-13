تیم مدیریتی جدید در ساختمان بنیاد ادبیات داستانی مستقر شد

محمد حسنی مدیرعامل بنیاد ادبیات داستانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به استقرار تیم مدیریتی جدید بنیاد در ساختمان آن، گفت: برخی مسائل و مشغله‌های شخصی من و نیز لزوم طی شدن مراحل حقوقی انتخابم به عنوان مدیرعامل بنیاد باعث شد این استقرار با کمی فاصله همراه شود ولی روز گذشته 21 شهریور ماه، با حضور معاون فرهنگی وزیر ارشاد و نیز اعضای سابق و جدید هیئت مدیره بنیاد از جمله محمود سالاری مدیرعامل سابق، هیئت مدیره جدید رسما کار خود را آغاز کرد.

وی ادامه داد: در نشست روز گذشته ضمن تشکر از زحمات مدیرعامل سابق بنیاد به نوعی از آقای سالاری نیز برای همکاری با بنیاد و انتقال تجربیات مدیران سابق به بدنه فعلی بنیاد دعوت شد تا به قول معروف چرخ را دوباره اختراع نکنیم.

حسنی با اشاره به سخنان معاون فرهنگی وزیر ارشاد در نشست دیروز گفت: آقای درّی بر نکته‌ای تاکید داشت که همان چتر حاکمیتی است یعنی با رویکرد فرهنگ انقلاب و ارزش‌های حاکم بر آن به یک گروه خاص منحصر نشده و بر روی هویت ملی متمرکز شویم. وی همچنین تاکید زیادی بر ایجاد فضای تعاملی در مجموعه دارد که در نشست‌های خود با اعضای هیئت مدیره به تفصیل در این رابطه صحبت کرده ‌است.

وی ادامه داد: با موافقت معاون فرهنگی فعالیت من در وزارت ارشاد کاهش پیدا کرده و تمرکز فعالیت‌هایم را روی بنیاد خواهم گذاشت و از این پس تنها به عنوان عضوی از شورای سیاستگذاری نمایشگاه کتاب در جلسات این شورا شرکت خواهم کرد.

وی همچنین تاکید کرد: بنیاد در دور جدید فعالیت خود برنامه‌های متعددی را خواهد داشت که بعد از ایجاد هویت جدید در بدنه آن به تدریج عملیاتی می‌شود.