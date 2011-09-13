همکاری فنی و حرفه ای با دانشگاه های فارس توسعه خواهد یافت

مرتضی مبرایی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: یکی از اولویتهایی که از سال گذشته در این اداره کل برنامه ریزی شد استفاده از پتانسیلهای مراکز آموزش عالی در استان فارس است که در این راستا مرکز آموزش علمی و کاربردی استان زمینه این همکاری را فراهم ساخت.

وی یادآور شد: این همکاری از جهات مختلف برای کار آموزان و دانشجویان موثر خواهد بود زیرا طی چندین سال گذشته عدم انجام فعالیتهای عملی و کارگاهی از جانب دانشجویان از جمله مواردی بوده که مورد انتقاد قرار گرفته است.

مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان فارس تصریح کرد: به طور یقین فراگرفتن فعالیتهای عملی در کنار دروس تئوری می تواند وضعیت شغلی دانشجویان را در زمان پس از تحصیل مشخص کند.

مبرایی با اشاره به افتتاح دو مرکز آموزش علمی کاربردی نیز گفت: با توجه به فعالیتهای صورت گرفته طی هفته آینده دو مرکز علمی و کاربردی در شیراز و لامرد با پذیرش در چهار رشته کار خود را آغاز خواهد کرد و در هر رشته نیز ظرفیت پذیرش 35 دانشجو وجود دارد.

وی ادامه داد: رشته های برق و الکترونیک و همچنین رشته ماشین ابزار در شیراز و رشته های گیاهان تزئینی و جوشکاری در لامرد فعال شده اند.

مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان فارس ادامه داد: دو مرکز جدید نیز در هفته آینده در شهرستان نی ریز و مرکز سنجش شیراز به بهره برداری خواهد رسید.