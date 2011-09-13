142 هزار هکتار از عرصه های طبیعی ایلام تحت حفاظت محیط زیست است

غلامحسین کاظمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این مساحت معادل 7.5 درصد از مساحت کل استان است.

وی ادامه داد: طبق استاندارد جهانی باید 10 درصد از مناطق تحت مدیریت باشد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست به عدم وجود امکانات کافی برای حفاظت از مناطق تحت مدیریت استان اشاره کرد و افزود: حفاظت و حفظ محیط زیست یک عزم همگانی را می‌طلبد.

وی افزود: مسئولان کلیه دستگاه های اجرایی و شهروندان برای تحقق این اصل مهم در حفظ و حفاظت از آب، خاک و محیط زیست استان کمک کنند.

کاظمی بزرگترین مشکل و معضل زیست محیطی این استان را وجود ریزگردهای عربی برشمرد و گفت: این ریزگردها از کشورهای عراق، عربستان، ترکیه و سوریه وارد کشور می‌شود.

وی یادآور شد: تاکنون 14 کانون منشا آلودگی در کشور عراق شناسایی شده‌ است و قرار است این کشور طی پنج سال اقداماتی برای کنترل این پدیده انجام دهند.