مسابقات ملی روباتیک به میزبانی دانشگاه آزاد سنندج برگزار می شود

معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه آزاد سنندج در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری اولین دوره این مسابقات گفت: با توجه به اینکه اولین دوره مسابقات روباتیک در استان کردستان به صورت منطقه ای برگزار شد و مورد استقبال بی نظیر و چشمگیر دانشجویان و دانش آموزان قرار گرفت برنامه ریزی برای برگزاری دومین دوره مسابقات آزاد رباتیک به صورت ملی صورت گرفته است.

عادل فاطمی افزود: مسابقات روباتیک توان و ظرفیت بالای علمی را می طلبد و تأثیرگذاری آن در جامعه و مخاطبین بسیار گسترده است از این رو مجوز برگزاری چنین مسابقاتی از سوی دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه آزاد اسلامی کشور به سختی صادر می شود.

وی اظهار داشت: باتوجه به موفقیت آمیز بودن مرحله اول مسابقات روباتیک در استان و پتانسیل بالای علمی دانشجویان و دانش آموزان قرار است دومین دوره مسابقات ملی روباتیک در سطح حرفه ای در لیگ های روبات های انسان نما، روبات های پرنده، روبات مین یاب دستی و لیگ مین یاب اتوماتیک با حضور دانشجویان و در سطح آماتور نیز با حضور دانش آموزان در لیگ های مسیریاب ساده، مسیریاب ویژه و مسیریاب مار برگزار می شود.

فاطمی در خصوص سه لیگ دیگر این دوره از مسابقات یادآور شد: برگزاری نمایشگاه روبات ها و دستاوردهای دانشجویان و دانش آموزان در دو سطح حرفه ای و آماتور و برگزاری کارگاه های آموزشی از دیگر لیگ های این مسابقات به شمار می رود.

معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج در ادامه به تفاهمنامه منعقد با دانشگاه های سلیمانیه و اربیل عراق درخصوص برگزاری مسابقات روباتیک اشاره کرد و گفت: در صورت تایید و صدور مجوز از سوی دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه آزاد تیم هایی نیز از دانشگاه های اقلیم کردستان عراق در مسابقات ملی روباتیک به عنوان مهمان شرکت می کنند.

گفتنی است دومین دوره مسابقات روباتیک آزاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی کردستان در تیرماه سال 91 برگزار می شود.