محمدرضا قهرمان در این باره به خبرنگار مهر گفت: این مجموعه در هر قسمت به موضوعی جداگانه می‌پردازد که جنبه آموزشی و تربیتی دارد.

وی افزود: البته موضوعی که به آنها در هر قسمت خواهیم پرداخت، موضوعاتی هستند که برای این گروه سنی دارای حائز اهمیت بوده که بطور غیر مستقیم و نامشهود در هر قسمت بیان می‌شود.

این تهیه‌کننده و کارگردان بیان داشت: در این مجموعه تلاش کردیم به موضوعاتی پرداخته شود که نه تنها دارای جذابیت برای مخاطب کودک و نوجوان باشد، بلکه جنبه آموزشی و تربیتی داشته باشد و مخاطب بتواند با مشاهده آن بر معلومات خود بیفزاید و راه و رسم زندگی صحیح را بیاموزد و حس تفکر و نیروی خلاقیت در آنها شکوفا گردد.

وی اضافه کرد: برای آن که ما بتوانیم انیمیشن تاثیرگذاری تولید کنیم با برخی از کارشناسان و روانشناسان کودک و نوجوان به مشورت پرداختیم که چگونه می توانیم مطالب مد نظر را به شکلی مفید و ارزنده به کودکان و نوجوانان انتقال دهیم. این انیمیشن به سفارش صدا و سیمای مرکز چهار محال و بختیاری تهیه می‌شود. از سوی دیگر کارشناسان و روانشناسان کودک و نوجوان کمک‌های فراوانی را به ما کردند و حتی موضوعاتی را که در هر قسمت به آن می‌پردازیم را زیر نظر آنها به رشته تحریر در آوریم و با کمک و همیاری و همدلی آنان توانستیم به هدفی که مدتها به آن می‌اندیشیدیم، برسیم.

قهرمان با اشاره به اینکه به طراحی شخصیت‌ها توجه جدی شده است، ادامه داد: کاراکترهای این مجموعه هر کدام دارای شخصیتی جذاب و فانتزی هستند و مخاطبان به راحتی می‌توانند با آنها ارتباط برقرار کنند.

این کارگردان ابراز داشت: موضوع‌ها و اهدافی که این مجموعه ارائه می‌کند به زبان ساده و صریح است تا کودکان و نوجوانان به راحتی بتوانند مطالب مورد نظر را درک کرده و برایشان قابل لمس باشد.

وی با بیان اینکه پیش تولید این مجموعه نزدیک به سه ماه زمان برده است، گفت: تولید این سریال از اویل اردیبهشت ماه سال آغاز شده و تا پایان اسفندماه سال جاری آماده پخش می‌شود.

قهرمان خاطر نشان کرد: این مجموعه با تکنیک انیمیشن سه بعدی و با نرم افزار حرفه‌ای مایا تولید می‌شود که باعث ایجاد جذابیت‌های خاصی چه از لحاظ بصری و چه از لحاظ زیبایی شناسی تصاویر و حرکت‌دهی پرسوناژهای مجموعه موجب می‌شود که بر کیفیت و جذابیت این مجموعه بیفزاید.

عوامل این پروژه عبارتند از مدیریت تولید و مدیر برنامه‌ریزی: علیرضا قهرمان، مدیر گروه انیمیشن: احمد تیموری، دستیار کارگردان: آرزو جاویدان‌فر، طراح: الهه جاویدان‌فر و فریبا جعفرزاده، انیماتور: رسول مقضی، فریبا جعفرزاده، احمد تیموری، عسل سعادتی، نگار فروزنده، فرشاد خسروی، هادی حیدریان، زهرا قهرمان، استوری بورد: طاهره ترکی، مشاور کودک: دکتر نوشین قاسمی و نویسنده: محمدرضا قهرمان.