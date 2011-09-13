به گزارش خبرنگار مهر، علی لیالی افزود: اگر صاحب سند فوت شود در صورتی که منصوبین آنها تمایل به تشرف به تمتع نداشته باشند، مجاز هستند که سند خود را واگذار کنند همین طور افرادی که توانایی اعزام ندارد یا بر اساس نظر کمیته پزشکی امکان اعزام آنها وجود ندارد نیز می‌توانند سند‌های خود را واگذار کنند.

وی درباره زائرانی که امسال در اولویت اعزام قرار دارند اما به هر دلیلی اقدام به تشرف نکرده‌اند، گفت: اگر زائری امسال در اولویت تشرف باشد در صورت عدم اعزام، سال بعد هم در اولویت خواهد بود اما در عمره مفرده در ثبت‌‌نام‌های جدید قید شده که این سند‌ها برای 2 سال متوالی معتبر است و اگر زائری با وجود اولویت اعزام، برای 2 سال متوالی اعلام آمادگی نکرد این فیش‌ها دیگر معتبر نخواهد بود.



