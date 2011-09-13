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۲۲ شهریور ۱۳۹۰، ۱۲:۲۰

مراد زاده:

جشنهای دهه کرامت در خلیل آباد مردمی برگزار می شود

جشنهای دهه کرامت در خلیل آباد مردمی برگزار می شود

خلیل آباد - خبرگزاری مهر: فرماندار خلیل آباد گفت: جشنهای دهه کرامت به صورت کاملا مردمی در این شهرستان برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر مراد زاده صبح سه شنبه در جلسه ستاد هماهنگی و برنامه ریزی جشنهای دهه کرامت شهرستان، ترویج روحیه معنویت، گسترش معرفت جامعه نسبت به ائمه و ترویج فرهنگ رضوی را از اهداف جشنهای کرامت دانست.

وی افزود:علی رغم جذب اعتبارات فرهنگی مطلوب طی سنوات گذشته، ما هیچ انتظاری از مسئولین برای اختصاص اعتبارات دولتی نداریم و جشنهای دهه کرامت کاملاً مردمی برگزار می شود.

وی با تاکید بر گسترش روحیه نشاط و شادابی جامعه با برگزاری جشن های دهه کرامت از تشکیل چند ستاد صنفی، دانشجویی و بسیجی برای برگزاری با شکوه این دهه خبر داد.

کد مطلب 1406538

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