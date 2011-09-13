همایش بزرگ پیاده روی خانوادگی در ایلام برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، به منظور برگزاری مناسب این همایش نشستی با حضور برخی دستگاههای اجرایی استان در استانداری ایلام تشکیل شد.

مدیرکل تربیت بدنی استان در این جلسه از آغاز نام نویسی از متقاضیان شرکت در همایش پیاده روی و آمادکی برای برگزاری با شکوه این همایش خبر داد.

فرزاد فتاحی گفت: متقاضیان می توانند برای نام نویسی به اداره کل تربیت بدنی- ورزشگاه تختی و میادین مختلف سطح شهر یا ادارات تربیت بدنی شهرستانها مراجعه کنند.

وی افزود امسال علاوه بر جوایز مختلف دو دستگاه خودرو بر اساس قرعه به متقاضیان اهداء می شود.

معاون سیاسی امنیتی استانداری هم در این جلسه ورزش را یکی از راهکارهای مناسب برای مبارزه با مواد مخدر و کاهش آسیب های اجتماعی در جامعه دانست.