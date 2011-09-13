پخش تصاویر حضور قذافی در لیبی/ رجزخوانی دیکتاتور در جمع هواداران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، "مشعان جبوری" مالک عراقی شبکه تلویزیونی الرای که این روزها به تریبون رسانه ای قذافی تبدیل شده، اعلام کرد: قذافی در اظهاراتی خواستار تسلیم نشدن مردم لیبی دربرابر استعمارگران شده است.

این شخصیت رسانه ای که پیش از این نماینده پارلمان عراق بوده و این روزها به علت ارتباط نزدیک با قذافی اسم و رسمی برای خود دست و پا کرده اظهار داشت: پیش از این مقرر بود تصاویری از قذافی در روز یکشنبه یا دوشنبه گذشته پخش شود که به علت مسائل امنیتی تصمیم گرفتیم، پخش آنرا به تعویق بیاندازیم.

وی افزود: در این تصاویر قذافی در جمع مردم لیبی و نیروهای نظامی خود قرار دارد و در ونزوئلا، نیجر و هیچ جای دیگر دنیا نیست.

خاطرنشان می شود در روزهای اخیر گزارشهایی درباره فرار قذافی از لیبی به گوش رسید. گفته می شود قذافی با استفاده از ذخایر هنگفت طلای خود توانسته تاکنون زنده بماند.